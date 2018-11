Atteso dalla terribile trasferta di Napoli, il Chievo prova a far quadrato intorno a Domenico Di Carlo: il tecnico scelto dalla dirigenza per tentare di salvare il club dalla retrocessione. Il 54enne allenatore della provincia di Frosinone, farà infatti il suo terzo debutto sulla panchina clivense proprio al San Paolo: stadio che la squadra gialloblu è riuscita a violare soltanto quattro anni fa grazie ad una rete di Maxi Lopez.

A dare una mano al nuovo mister gialloblu, ci sarà senz'altro Sergio Pellissier: bandiera e giocatore fondamentale per lo spogliatoio veronese. Dopo le critiche mosse giorni fa a Gian Piero Ventura, l'attaccante valdostano è tornato a parlare e a polemizzare a distanza con l'ex ct della Nazionale italiana in un'intervista rilasciata a Radio Marte.

L'arrivo di Di Carlo

"Se vieni qua, sai che sei ultimo in classifica e sai che c’è da lottare fino alla fine. Quello che mi ha dato fastidio è stato che tutti noi ci siamo messi sotto cercando di giocare il suo calcio, che è molto bello, poi quando vedi che stai costruendo qualcosa decidi di andare via – ha continuato Pellisssier – Questo mi ha fatto rabbia, perché è come se avessimo perso un mese. Finalmente è però rientrato un allenatore che crede in noi: uno che come me ha passato anche momenti difficili nel Chievo. Speriamo possa trasmettere la voglia di lottare fino alla fine per la salvezza".

Dopo aver raggiunto lo zero in classifica, ora il Chievo sogna di sgambettare la squadra di Ancelotti: "Nel calcio non c’è nulla di scritto: domenica può succedere di tutto, ma andiamo su un campo difficilissimo – ha concluso il giocatore gialloblu – Il Napoli è una delle squadre più forti e gioca forse il più bel calcio in Italia, in più questo per noi non è un momento di certo facile. Iniziare un campionato con dei punti di penalizzazione non è facile: ci siamo allenati sempre con il patema della retrocessione, adesso è ancora più difficile".