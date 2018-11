Chi vincerà il Pallone d'Oro 2018? E' partito il conto alla rovescia per l'assegnazione del prestigioso trofeo che sembra destinato a non finire nella bacheca dei soliti Messi o Cristiano Ronaldo. Il favorito numero uno è Luka Modric, che dovrà però fare i conti con il giovane talento del Psg e della Francia campione del mondo Mbappé. Quest'ultimo può essere felice per aver ricevuto nelle ultime ore l'investitura di un potenziale concorrente come Eden Hazard. Grande correttezza da parte del campione del Chelsea che oltre ad ammettere di non meritare il Pallone d'Oro vede come possibile vincitore Mbappé.

Eden Hazard dichiara di non meritare il Pallone d'Oro 2018

Eden Hazard in questa stagione è tornato sui suoi standard di rendimento, dopo un ottimo Mondiale con il Belgio e grazie alla cura Sarri nel Chelsea. Il belga reduce da un'annata tra alti e bassi, con grande onestà intellettuale ha dichiarato nella sua ultima intervista di non sentirsi meritevole di vincere il Pallone d'Oro. Ai microfoni della testata belga RTBF, il classe 1991 ha dichiarato: "Ho fatto una bella stagione, ma se devo rimanere con i piedi per terra non credo di meritare il Pallone d’Oro. Ci sono stati giocatori che hanno fatto molto meglio di me. E comunque per me il Pallone d’Oro non è mai stato un obiettivo. Se un giorno dovessi vincerlo, tanto meglio. Ma anche se non dovessi mai sollevarlo, non sarà certo un problema".

Mbappé dovrebbe vincere il Pallone d'Oro 2018, parola di Hazard

Chi dovrebbe vincere dunque il Pallone d'Oro secondo Eden Hazard? Il calciatore del Chelsea non ha dubbi, e non considerando né Leo Messi, né Cristiano Ronaldo vota virtualmente per Kylian Mbappé preferendolo anche al favorito numero uno Luka Modric: "Fino a qualche tempo fa avrei detto Luka Modric ma ha giocato un po’ meno bene dopo il Mondiale e l’estate. Quindi, dovendo ragionare sulla stagione nella sua interezza, direi Kylian Mbappè".

I favoriti per il Pallone d'Oro

Effettivamente le indiscrezioni sulla strada che portano all'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro, il 3 dicembre, vedono un aumento delle chance per Mbappé. Quest'ultimo sembra il candidato numero uno (con Varane che ha perso posizioni per il rendimento calante in questo avvio di stagione) a contrastare Luka Modric, che dopo la vittoria del The Best, sembra procedere a vele spiegate verso l'ambitissimo premio. Quello che è certo è che il monopolio dell'era Messi-Ronaldo sembra ormai destinato a chiudersi.