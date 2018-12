Chi sarà il nuovo allenatore del Manchester United dopo l'esonero di José Mourinho? Se Carrick vestirà i panni del traghettatore per i prossimi impegni, in casa Red Devils ci s'interroga sul futuro della guida tecnica del club. Se i nomi di Zidane, Pochettino e Blanc sono caldi per un progetto a lunga scadenza, per completare questa stagione (con la possibilità di una conferma in caso di risultati positivi) si pensa ad una grande gloria United, ovvero Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United, per il dopo Mourinho spunta anche Solskjaer

Dopo l'esonero di José Mourinho è partito il toto-allenatore in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, tra i nomi più caldi per l'eredità dello Special One c'è anche Ole Gunnar Solskjaer, l'ex attaccante che all'Old Trafford ha scritto pagine importanti della storia dei Red Devils. Una soluzione intrigante che sui social ha già scatenato i tifosi che sarebbero pronti a riabbracciare l'ex bomber norvegese, attuale tecnico del Molde.

Chi è Ole Gunnar Solskjaer, grande gloria del Manchester United

Una vita nel Manchester United quella di Ole Gunnar Solskjaer che arrivato all’Old Trafford nel 1996, ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2008 con la casacca dei Red Devils. 235 presenze e 91 gol per il norvegese, che ha vinto in Inghilterra 7 Premier, 2 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 4 Community Shield, 2 Champions League e 1 Coppa Intercontinentale. Memorabile in particolare il gol vittoria nella finale di Champions del 1999. In pochi dunque conoscono l’ambiente come lui, capace anche dal 2007 al 2011 di lavorare nello staff tecnico del Manchester United, prima di vivere le prime esperienze da allenatore con il Cardiff e il Molde (suo attuale club). Da tecnico ha messo in cascina 2 campionati norvegesi, una coppa di Norvegia e una Supercoppa.