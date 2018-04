Una gaffe che non è passata inosservata e che ha costretto il direttore di Sky Sport a chiedere scusa a nome di tutta la redazione sportiva dell'emittente. Protagonista Ilaria D'Amico, padrona di casa della popolare trasmissione televisiva Sky Calcio Show che ha confuso, su un bandierone presente al San Paolo, il volto di Pasquale D'Angelo, storico tifoso del Napoli, con quello di Maurizio Sarri. Proprio l'allenatore del Napoli, in diretta ha corretto la giornalista, confusasi alla luce della somiglianza tra i due riconosciuta dallo stesso allenatore.

Ilaria D'Amico e la gaffe su Pasquale D'Angelo

Nel post partita di Napoli-Chievo, ai microfoni di Sky Calcio Show mentre scorrevano le immagini della curva del San Paolo, Ilaria D'Amico ha chiesto a Maurizio Sarri: "Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?". Il tecnico non ha perso tempo per chiarire le cose: "Non è una bandiera dedicata a me, ma a un tifoso del Napoli (Pasquale D'Angelo, ndr) morto durante una trasferta che un po' mi somiglia".

Le scuse del direttore di Sky

Una gaffe che ha spinto il direttore di Sky Sport Federico Ferri alle scuse su Twitter: "La bandiera esposta al San Paolo vicino a quella di Maradona rappresenta l’immagine di un grande tifoso della curva B del Napoli, Pasquale D’Angelo, deceduto 3 anni fa a Mosca. E non quella di Sarri. A Sky Calcio Show abbiamo sbagliato e chiedo scusa a chi si è sentito toccato".

Chi era Pasquale D'Angelo, storico tifoso del Napoli

Pasquale D'Angelo era un capotifoso della curva del Napoli, molto conosciuto. Il 55enne di Acerra è morto nel 2015 durante una trasferta al seguito della squadra partenopea in Russia. Il tifosissimo azzurro si trovava sugli spalti dello stadio dei tifosi della Dinamo a Mosca, quando accusò un malore. Dopo i primi tentativi di soccorso fu trasportato in ospedale, per una corsa purtroppo rivelatasi inutile visto che D'Angelo perse la vita per le conseguenze di un infarto. Storico componente del gruppo Ultras della Curva B, D'Angelo seguiva gli azzurri in tutti i match, trasferte comprese e la sua popolarità era legata anche alla conduzione di un programma televisivo dal titolo "Corner" che andava in onda su Tele akery, incentrato sulle vicende del Napoli calcio, che gli permetteva anche di essere in contatto con molti calciatori azzurri.

Il cordoglio del Napoli

In quell'occasione il Napoli ricordò lo sfortunato tifoso con un Tweet in cui il presidente De Laurentiis manifestava tutto il proprio cordoglio: "Il presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli abbracciano commossi la famiglia di Pasquale D’Angelo, scomparso ieri per cause naturali a Mosca. Tifoso storico, il grande amore per l’azzurro ha portato Pasquale a seguire e sostenere la squadra in tutto il mondo, con entusiasmo, calore e sana passione sportiva".