Quattro minuti per ribaltare la partita. Quattro minuti per dimostrare di essere ancora vivo. Il Napoli batte il Chievo al tramonto di una partita a senso unico e torna a quattro punti dalla Juventus, in attesa dello scontro diretto di domenica 22 aprile. Le reti di Milik e Diawara hanno dunque salvato la serata a Maurizio Sarri che, davanti alle telecamere di Premium, ha commentato in maniera soddisfatta l'esito della sfida del San Paolo.

"Abbiamo vinto una gara che strameritavamo di vincere, sembrava una partita stregata – ha spiegato il tecnico – I dati statistici erano clamorosamente a nostro favore: il finale ha dato una logica allo svolgimento della partita. Lo Scudetto? Noi vogliamo vincere tutte le partite. Questa vittoria, arrivata in questo modo, è un messaggio per noi stessi più che per la Juventus".

L'importanza dei tifosi

Saltato l'ostacolo Chievo, ora per Marek Hamsik e compagni ci sarà il Milan. Buona parte delle chance tricolore passano dalle partite della prossima giornata: la Juventus in casa con la Sampdoria, il Napoli in trasferta a San Siro contro il Milan. Cambia l'avversario, ma per Sarri non cambia l'obiettivo: "Noi vogliamo vincere sempre e se oggi non ci fossimo riusciti sarebbe stata un’ingiustizia – ha spiegato il mister azzurro – Stiamo bene e sono contento per il nostro pubblico, perché senza di loro non saremmo riusciti a ribaltarla. Il San Paolo era una bolgia, grande merito dunque va ai tifosi".

Le ultime considerazioni del tecnico, sono per Insigne, Milik: "Lorenzo ha giocato bene e non mi sembra nervoso. Siamo in momento in cui a volte sbagliamo qualche scelta di troppo negli ultimi venti metri, ma ci sta, fa parte dell’ordine delle cose in un campionato così lungo. Sono contento del gol di Milik, questo fa capire quanto disastroso è stato per noi il suo doppio infortunio.

La gaffe di Ilaria D'Amico

Davanti ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri ha parlato anche del suo rinnovo che tarda ad arrivare: "Settimana decisiva per il rinnovo? Vediamo. Sinceramente in questo momento non mi interessa – ha invece spiegato a Sky – Sono valutazioni da fare con calma, che voglio fare globalmente con il presidente: magari è lui che non mi vuole più tenere (ride, ndr)". A margine dell'intervista all'allenatore napoletano, la conduttrice di "Sky Calcio Show" ha poi commesso una gaffe che non è passata inosservata ai tifosi del Napoli.

Davanti alle immagini della Curva B, Ilaria D'Amico ha chiesto a Sarri: "Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?". Pronta la risposta dell’allenatore: "Non è una bandiera dedicata a me, ma a un tifoso del Napoli (Pasquale D'Angelo, ndr) morto durante una trasferta che un po' mi somiglia". Una "scivolata" che ha costretto il direttore di Sky ha chiedere scusa a tutti attraverso un tweet.