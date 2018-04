Milik entra e spacca la partita. Era successo con il Sassuolo ma la traversa gli aveva negato la gioia della rete (e della vittoria). E' accaduto al San Paolo in quel finale pazzesco che ha visto il Napoli ribaltare la gara contro il Chievo nei minuti finali. Prima la rete di testa del polacco, poi il tiro a giro d'interno collo destro di Diawara sul gong: uno-due e azzurri che restano a -4 dalla Juventus, tenendo il campionato ancora aperto. La forza d'urto dell'ex Ajax, il cambio di modulo hanno schiacciato i veneti nella fase cruciale del match quando in corpo hai un briciola d'energia e non ti resta che lanciare il cuore oltre l'ostacolo.

Sarri cambia modulo (perché non farlo dall'inizio viste le condizioni di alcuni elementi del tridente?) e, coincidenze della sorte, il Napoli passa dall'inferno della rete realizzata in contropiede da Stepinski al paradiso del doppio miracolo compiuto da due giocatori che – per alterne vicende – hanno trovato poco spazio in stagione.

Sono molto felice. Ho passato sei brutti mesi con l'infortunio, ora sono pronto per giocare e sono contento per questa vittoria. Dopo il mio gol ci abbiamo creduto di più – ha ammesso Milik ai microfoni di Premium Sport -. Era veramente una partita dura.

Una fatica immane. Con Genoa, Sassuolo e anche Chievo il Napoli ha sofferto tanto e soprattutto mostrato grandi pecche quanto a brillantezza, capacità di esprimere il solito gioco corale, arrembante, tracciato sul rettangolo verde con la trama di passaggi che tessono le azioni fino a innescare l'attacco. Polveri bagnate, per fortuna che c'è Arek.