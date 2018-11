Tra i nomi dei convocati di Roberto Mancini per le gare contro Portogallo e USA ce n'è uno che nessuno si aspettava, ovvero quello di Vincenzo Grifo: l'esterno offensivo dell'Hoffenheim per la prima volta si vestirà d'azzurro dopo essere stato convocato solo nelle nazionali giovanili. Figlio di italiani (padre siciliano e madre di Lecce), Grifo è nato e cresciuto in Germania ma nonostante abbia studiato alla scuola tedesca lui ha sempre parlato italiano, perché a casa non hanno mai smesso di parlarlo.

Questo ragazzo classe 1993 ha avuto una velocissima escalation, partita dalla squadra della sua città natale, ovvero Pforzheim, fino all'Hoffenheim passando per il Karlsruhe, storico club tedesco. Il suo debutto in Bundesliga è arrivato all’età di 20 anni, nel match contro il Greuther Furth (terminato 3-2) ma durante la sua prima stagione fra i grandi colleziona 12 presenze, partendo spesso dalla panchina.

in foto: La scheda di Vincenzo Grifo. (transfermarkt.it)

Dopo aver girato un po' (Dynamo Dresda e Francoforte) ecco l'esplosione a Friburgo, dove è arrivata la promozione in Bundes e l'interesse dei club importanti: il Borussia Monchengladbach lo ha acquistato per 6,00 milioni ma dopo una sola annata trascorsa lì ha fatto ritorno all'Hoffenheim. In questa stagione ha messo insieme 7 presenze tra Bundesliga e Coppa DFB (331 minuti totali) con un goal e tre assist.

in foto: I numeri della stagione di Grifo. (transfermarkt.it)

La Nazionale

Se quella di oggi è la prima ‘chiamata' per Grifo con la Nazionale A, il 6 settembre 2013 ha fatto il suo esordio con l'Under 20, allora guidata da Alberigo Evani, andando a segno nell'amichevole disputata contro la Svizzera e pareggiata 3-3 (suo il terzo goal). Il 3 ottobre dello stesso anno arrivò anche la prima convocazione in Under 21 da parte di Gigi Di Biagio per la partita di qualificazione agli Europei 2015 del 14 ottobre contro il Belgio.

in foto: I numeri di Vincenzo Grifo. (wyscout.com)

Caratteristiche tecniche

Si tratta di un ragazzo con buona tecnica di base che si muove principalmente come esterno sinistro d'attacco ma sa anche giocare da seconda punta. Fisicamente prestante (180 cm per 85 kg), Grifo è un calciatore moderno e ha un particolare qualità nel calciare da fermo: il suo destro è micidiale.