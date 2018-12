Tanguy Ndombélé è il nome nuovo del calciomercato del Napoli. Le ultime notizie sulle trattative degli azzurri, raccontano dell'interesse del club di Aurelio De Laurentiis per il centrocampista francese del Lione. Quest'ultimo, classe 1996, è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico transalpino. Del suo futuro, e del gradimento di mercato del Napoli nei suoi confronti ha parlato l'agente del calciatore. Ma chi è e quali sono le caratteristiche di Tanguy Ndombélé? E qual è la sua valutazione di calciomercato?

Napoli, Tanguy Ndombélé nelle ultime notizie di calciomercato. L'agente del centrocampista apre agli azzurri

Il nome di Tanguy Ndombélé da qualche giorno è stato accosta al Napoli. Nelle ultime notizie di calciomercato c'è il forte interesse degli azzurri per il centrocampista classe 1996 francese, che si sta ben disimpegnando con la maglia del Lione. Un giocatore "moderno" che potrebbe fare molto comodo alla squadra di Ancelotti che nella finestra di trattative invernale potrebbe sondare il terreno per un giocatore che nella prossima estate potrebbe diventare un obiettivo prioritario. Richieste del Lione permettendo. Ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’ in onda su Calcio Napoli 24 Tv, l'agente di Ndombélé, Duro Ivanisevic ha parlato dell'interesse del Napoli nei confronti del suo assistito: "In passato non ci sono stati interessamenti del Napoli, dopo l’Amiens c'era forte il Lione su di lui e la trattativa si è chiusa, ma in futuro non si può sapere, perché no? Il Napoli è un grande club e ora con Carlo Ancelotti ancora di più, è uno dei migliori tecnici e con lui potrebbe migliorare ancora di più"

Chi è Tanguy Ndombélé, centrocampista del Lione e della nazionale francese che piace al Napoli

Tanguy Ndombélé, giovane centrocampista classe 1996 del Lione, è un calciatore moderno che fa della fisicità una delle sue doti principale. Abile sia in fase di copertura, che d'impostazione della manovra, può giocare sia nelle vesti di mediano (all'occorrenza anche come mezz'ala) che di diga davanti alla difesa. Nello scorso ottobre poi è arrivata anche la convocazione in nazionale, una nazionale in cui Ndombélé potrebbe avere un ruolo importante in futuro. Ivanisevic parla così di Tanguy Ndombélé: "È in un grande momento di forma sta sfornando tantissime prestazioni di livello. È il classico centrocampista box to box capace di fare la differenza sia in fase offensiva che difensiva. Difficile che il Lione possa arrivare fino in fondo in Champions League, ci sono tante squadre molto attrezzate".

in foto: Foto Sofascore.com

Quanto costa Dembélé, qual è la sua valutazione di calciomercato

Quanto costa Tanguy Ndombélé? Qual è la valutazione di mercato dell'Olympique Lione? Il centrocampista che è stato pagato dal club rossoblu 10 milioni (2 milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro), ha visto il suo valore crescere in maniera esponenziale. Al momento il club francese per lui chiede addirittura 80 milioni di euro. Una cifra altissima, che secondo Ivanisevic potrebbe calare soprattutto se il giocatore dovesse manifestare la volontà di andar via, magari sponda Napoli: "Una sua valutazione? Bisognerebbe chiedere al Lione, il club chiede 80 milioni, ma trattando si può scendere e trovare un compromesso. La Serie A è un campionato che potrebbe fare a caso di Ndombele, a gennaio non si muove, in futuro si valuterà".