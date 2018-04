Quello segnato contro la Juventus, è il suo terzo gol in campionato: il settimo da quando è sbarcato nel nostro paese. Il più bello (in molti lo hanno paragonato a quello di CR7) e anche il più pesante, perché regala un po' di speranza non solo al suo Crotone ma anche al Napoli di Maurizio Sarri. Da tutti chiamato semplicemente Simy, il 25enne nigeriano ha così conquistato nuovamente la prime pagine di tutti i giornali, dopo averle "rubate" nel giorno del suo arrivo grazie alla sua notevole altezza.

Nato a Lagos, la più grande città della Nigeria, e cresciuto calcisticamente in Portogallo, Simy è infatti il giocatore di movimento più alto di tutta la Serie A con i suoi 198 centimetri: secondo solo al portiere di riserva del Torino, Vanja Milinković-Savić, che supera di 2 cm i due metri d'altezza.

Il rifiuto al calcio cinese

Nonostante sia solo al secondo anno in Italia, il 25enne giocatore di Walter Zenga ha dimostrato di sapersi calare perfettamente nella nostra realtà e di avere quella sfacciataggine necessaria per non farsi mettere in un angolo in un campionato difficile come il nostro. "Il mio gol? Da attaccante vero, l’ho pensato e l’ho fatto", ha dichiarato senza vergogna Simy al termine della partita contro la Juventus. Parole sottoscritte dal tecnico degli "squali", che ha allontanato le illazioni di chi ha subito pensato al classico colpo di fortuna: "La sua rovesciata l'abbiamo provata e riprovata in allenamento".

Pagato dal presidente Vrenna 850 mila euro, Simy è dunque destinato a diventare un giocatore fondamentale per il prossimo futuro dei calabresi. L'idea del ragazzo è infatti quella di rimanere in Calabria. Dopo aver rifiutato le proposte arrivate dal calcio cinese nello scorso gennaio, il suo obiettivo è quello di scendere in campo allo Scida almeno fino al termine del contratto (giugno 2019) e di continuare a crescere nel Crotone.