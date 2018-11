Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un Milan pronto a sfruttare la finestra di trattative invernale per rimediare ai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Gattuso. Un colpo in entrata per ogni reparto per i rossoneri che stanno pensando anche ad eventuali rinforzi in difesa alla luce del grave infortunio di Caldara e di quello di Musacchio. Ecco allora che un nome caldo per il mercato del Milan potrebbe essere quello di Rodrigo Caio, difensore brasiliano che potrebbe seguire il connazionale Paquetà e arrivare sotto la Madonnina già nella prossima sessione di riparazione.

Milan, Rodrigo Caio nelle ultime notizie di calciomercato per gennaio

Gli infortuni di Caldara e Musacchio hanno, come si suol dire, ristretto la coperta di Gennaro Gattuso in difesa. Ecco allora che tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per gennaio c'è anche un difensore, e il nome più caldo è quello di Rodrigo Caio del Sao Paulo. Dopo aver già chiuso con il Flamengo il colpo Paquetà, i rossoneri potrebbero dunque tentare la doppietta brasiliana, sfruttando anche il lavoro dell'uomo-mercato Leonardo che trova terreno fertile in patria e ha ottimi contatti proprio con la dirigenza del club in cui milita Rodrigo Caio.

Chi è Rodrigo Caio, obiettivo del mercato di gennaio del Milan

Rodrigo Caio, classe 199e è uno dei difensori più interessanti del panorama calcistico brasiliano. Già da tempo è nel mirino del Milan, intrigato dalla possibilità di ingaggiare un calciatore che possiede anche il passaporto italiano. Centrale, capace anche di giocare in posizione più avanzata, Caio è un calciatore moderno dotato di buona fisicità, senso dell'anticipo e di una visione del gioco che gli permette di impostare. Ha vissuto tutta la sua giovane carriera con la maglia del Sao Paolo, vestendo anche la casacca del Brasile con cui si è laureato campione olimpico in casa nel 2016. Nel 2015 sembrava ad un passo dal trasferimento al Valencia per poco più di 12 milioni di euro, ma dopo il mancato superamento di un esame medico tutto è saltato.

in foto: Foto Sofascore.com

Quanto costa Rodrigo Caio, le cifre del possibile affare tra Milan e Sao Paulo

Il Milan dunque è già al lavoro con Leonardo che, come evidenziato da Sky Sport, ha già da tempo avviato i contatti per il suo connazionale. Bisognerà trovare l'accordo sulle cifre del cartellino del difensore con il Sao Paulo, che di fronte all'offerta giusta potrebbe lasciare partire Rodrigo Caio. L'affare potrebbe chiudersi su una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni. Una somma assolutamente alla portata di un Milan che dovrà investire già 35 milioni per il suo connazionale Lucas Paquetà.