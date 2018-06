Di Cristiano Ronaldo ce n’è uno solo. E questa è la premessa iniziale prima di presentarvi questo ennesimo talento del calcio moderno. Già, perchè dopo la tripletta rifilata alla Spagna con il suo Portogallo, CR7 ha confermato ulteriormente di essere il più forte al mondo. E la premessa iniziale dunque era dovuta proprio perchè stiamo presentando chi, ad oggi, è definito come il ‘nuovo Ronaldo’. Dopo Goncalo Guedes, altro fenomeno portoghese che ha giocato nel Valencia nella scorsa stagione e che proprio con il numero #7 del Real Madrid ha giocato in coppia contro la Spagna al Mondiale, ecco che ad incuriosire gli addetti ai lavori è Rafael Leao.

Classe 1999, solo 19 anni, il giovane Rafael è un attaccante che gioca nello Sporting Lisbona B. Il suo talento ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei come il Manchester City e la stessa Juventus che pare si stia muovendo per lui a fari spenti. Ben 3 partite nell’ultimo Europeo Under 21 e le belle giocate ammirate dai tanti presenti allo stadio, hanno convinto tutti che questo ragazzo un domani potrà davvero prendere in mano la pesante eredità di Cristiano Ronaldo. Conosciamolo meglio.

Gli inizi nel mondo del calcio

Rafael Leão, non c’ha messo molto per mettersi in mostra e mostrare il suo enorme talento al mondo intero. Poca gavetta e solo una certezza: è un fenomeno nato. Leao è la grande promessa dello Sporting. A Lisbona ne sono certi, perchè questo classe 1999 tutto pepe è un predestinato ed è destinato a diventare uno dei più grandi della storia del club. Leao è nato ad Almada, ed è di origini angolane.

in foto: Il profilo di Rafael Leao (Transfermarkt)

Milita allo Sporting da quando aveva 9 anni ed ha vissuto una stagione davvero sogno, con un inaspettato salto dal settore giovanile alla prima squadra, nella quale ha già dimostrato di sentirsi a suo agio. Per gli addetti ai lavori il suo non è un nome nuovo. I più esperti infatti l’avevano notato già nell'Europeo Under 17 del 2016, vinto proprio dal Portogallo in finale contro la Spagna. Ma il vero exploit l’ha avuto in Youth League, dove quest'anno ha messo a segno 5 gol in 6 partite, tre di questi alla Juventus, che lo ha inserito scritto a caratteri cubitali sul suo taccuino.

Ruolo e caratteristiche tecniche

Ma in che ruolo può giocare davvero Rafael per poter soddisfare totalmente uno come Guardiola che è un vero e proprio maniaco della tattica? Leao è un calciatore, come dicevamo, molto completo, capace di saper saltare l’uomo e tirare con grande potenza. Il suo cambio passo e cambio direzione sono fondamentali per spaccare in due la gara e creare quella sana imprevedibilità che serve a qualunque squadra per non essere capiti facilmente dagli avversari.

Leao dunque può giocare indistintamente sia come punta centrale che come seconda punta, ma anche come ala sinistra. Una capacità di adattamento molto importante che nel tempo l’ha portato a facilitare tanto il ruolo dei suoi allenatori dalle giovanili alla prima squadra che hanno potuto sfruttarlo in queste 3 posizioni a seconda della necessità e quindi dell’andamento della gara. Assolutamente formidabile.

Il rinnovo e la corte del Manchester City

Lo Sporting Lisbona si è dunque ritrovata un vero e proprio fenomeno a casa tutto d’un tratto. E infatti tutti i riflettori sono puntati su questo Rafael Leão, che ha anche avuto modo di esordire subito in prima dopo gli sfracelli in Youth League. Per lui infatti ben 5 gol e 3 assist in 6 partite per il centravanti del Portogallo Under 21. Il classe ’99, ha attirato fortemente l’interesse dal Manchester City di Pep Guardiola, sempre attento ai giovani più promettenti nel panorama calcistico mondiale.

in foto: La sua carriera in Nazionale (Transfermarkt)

Un interesse che avrebbe convinto lo Sporting Lisbona ad accelerare le operazioni per il rinnovo. Infatti la volontà del club portoghese sarebbe proprio quella di blindare il 19enne con un nuovo accordo nella quale verrà inserita una clausola rescissoria molto alta per cercare di monetizzare il più possibile da una futura cessione che ad oggi sembra molto probabile viste le tante richieste da parte di diversi top club europei.

L’esordio in campionato ed Europa League

Una crescita costante dunque monitorata con grandissima attenzione dal club lusitano che non ha fatto altro che accompagnarlo e lanciarlo in prima squadra senza alcuna paura, senza timore che potesse bruciarsi, ma semplicemente sfruttando il suo entusiasmo. Mai idea fu più azzeccata dato anche che la sua crescita è stata seguita dallo stesso Jorge Jesus, tecnico della prima squadra, che l'ha portato in prima squadra e ha deciso di considerarlo, fin da subito, una risorsa.

in foto: Il suo rendimento in una stagione da sogno (Transfermarkt)

Lo ha fatto esordire in campionato lo scorso 11 febbraio, contro il Feirense, lanciandolo nella mischia anche in Europa League, undici giorni dopo, contro l'Astana. Sedici minuti per farlo diventare, a 18 anni, 8 mesi e 12 giorni il secondo giocatore più giovane dello Sporting a vivere un match europeo, dietro solo a Cristiano Ronaldo, che affrontò il Partizan quando aveva 17 anni, 7 mesi e 14 giorni. Un vero e proprio record che conferma ulteriormente il suo enorme valore.

Record e valore di mercato già alle stelle

Un vero e proprio talento che non ha lasciati indifferenti neanche i maggiori esperti di calcio e statistiche. Infatti Leao, è stato definito come uno dei dieci migliori giocatori della Youth League (secondo il prestigioso France Football). L'ennesimo record per questo ragazzo che raggiunse anche il curioso primato, lo scorso 2 marzo, alla sua prima con la maglia dello Sporting in stagione, di aver realizzato il gol del momentaneo 1-1 nella sfida poi persa 2-1 contro il Porto, diventando il più giovane a trovare la via della rete in una sfida con i Dragoni e il primo a segnare, sempre al Porto, tre gol in un anno in tre categorie diverse.

Aveva infatti realizzato gol ai rivali sia con gli juniores lo scorso aprile, con la squadra B lo scorso dicembre con la prima squadra appunto a marzo. Su di lui dunque adesso ci sono gli occhi di Guardiola che lo vuole portare al Manchester City anche se lo Sporting Lisbona per il momento non ci vuole sentire. Gli ha fatto firmare il rinnovo del contratto fino al 2022 con ingaggio da 100 mila euro lordi e una clausola da 45 milioni. Valore di mercato attuale, ‘solo’ 6 milioni di euro.