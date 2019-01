Il nome di Lucas Perri torna caldo nelle ultime notizie di calciomercato sulla Serie A. Il giovane estremo difensore brasiliano, considerato in patria il "nuovo Alisson", dopo essere stato in passato nel mirino di Napoli e Roma, è diventato un obiettivo concreto per le prossime trattative della Fiorentina. La società viola che può già contare su due portieri molto promettenti come Lafont e Dragowski, ha messo nel mirino anche Lucas Perri del San Paolo per il futuro.

Chi è Lucas Perri, portiere del San Paolo considerato il nuovo Alisson

Classe 1997 di proprietà del San Paolo, Lucas Perri in patria è considerato un predestinato. L'estremo difensore è definito il "nuovo Alisson" sia per la somiglianza fisica con l'ex Roma attualmente al Liverpool, sia per le doti tecniche. Pur non avendo mai esordito nella prima squadra del club brasiliano, il gigante di un metro e 97 sembra avere il futuro dalla sua parte e ha dimostrato le sue potenzialità, vincendo tantissimo con le Giovanili del San Paolo. Risultati che gli hanno permesso di conquistare la vetrina e l'interesse di numerosi club europei e italiani. Sebbene il suo idolo sia l'ex portiere-goleador Rodrigo Ceni, Perri è intrigato dalla prospettiva di un approdo nel Vecchio continente, per seguire le orme magari proprio di Alisson.

Lucas Perri-Fiorentina, le ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana e in particolare da UOL Esporte per Lucas Perri si sarebbe fatta avanti la Fiorentina. Dopo Napoli e Roma, che in passato pare abbiano sondato il campo per lui, ecco la Viola. Per strapparlo al San Paolo, club con cui il giovane portiere è legato fino al 2021, la società del capoluogo toscano ha messo sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Una somma importante per un ragazzo che la Fiorentina vorrebbe già a gennaio. Con lui, i toscani si assicurerebbero un tris di portiere green e promettenti: se il classe 1999 Lafont si sta rivelando molto affidabile tra i pali, anche il polacco Dragowski, classe 1997, sembra rappresentare una potenziale garanzia per il futuro. E con Perri si potrebbe davvero dire che "non c'è due senza tre".