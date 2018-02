Chi sarà il prossimo portiere del Napoli? Con l'addio di Pepe Reina che avverrà a fine stagione gli azzurri si ritrovano a rifondare la rosa dei ‘goalkeeper'. Via lo spagnolo, diretto a Milano (sponda rossonera) per raccogliere il testimone di Donnarumma. Via anche Sepe, che sembra avere il gradimento di Oddo e dell'Udinese. Alla voce entrate sono tre i nomi caldi: il 25enne Bernd Leno del Bayer Leverkusen quale titolare, il francese Lafont oppure l'italiano Meret per il ruolo di alter ego.

Possibile che non vi siano margini di trattativa per l'attuale numero uno? No, a giudicare dall'offerta messa sul tavolo dai partenopei (1 anno di contratto oltre la scadenza naturale del 2018) e dal triennale (con stipendio da 3/3.5 milioni a stagione) che l'ex Liverpool dovrebbe firmare a giugno. Prima la sfida scudetto con la Juventus poi si penserà al futuro con decisione ma nel frattempo le parti (calciatore e club) hanno progetti differenti.

Perché il Napoli ha scelto Leno?

Chiuso da colosso come Manuel Neuer (Bayern Monaco), ma anche da Ter Stegen (Barcellona), Leno ha all'attivo soltanto 6 presenze con la Germania. Bravo con i piedi (proprio come il più illustre collega bavarese), senso della posizione e reattività compensano un dettaglio tecnico da migliorare: le uscite sulle palle alte.

Anzitutto per l'età (è un classe 1992, 26 anni il 4 marzo) che lo rende il soggetto ideale per un contratto di lunga durata (5 anni) tra i pali dei campani.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo: in azzurro può arrivare pagando la clausola da 22 milioni di euro che attualmente vincola il calciatore alle ‘aspirine' fino al 2020, 8 milioni in più rispetto al valore di mercato (14 milioni – secondo Transfermarkt) rimasto abbastanza stabile in questi ultimi anni.

La stazza (è alto 190 cm), la reattività tra i pali e nelle uscite basse, la capacità di palleggio e interpretare il proprio ruolo partecipando alla manovra da libero aggiunto lo rendono il candidato ideale per un tecnico come Sarri abituato alla duttilità di Reina.

Il confronto tra Leno e Pepe Reina.

Dieci anni di differenza, tanti ne corrono tra Leno e Reina che per caratteristiche di gioco sono abbastanza simili. E l'età è un fattore che gioca a favore del portiere del Bayer che può solo migliorare e crescere. Nelle statistiche di Whoscored.com l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte dello spagnolo quale rating complessivo (6.62 rispetto al 6.60 del tedesco). Percentuale di passaggi riusciti in stagione è del 67.2% rispetto al 79.2% dell'azzurro. Leggera prevalenza quanto a duelli aerei vinti.

E' fidanzato con la modella ceca Sophie Christin.

Leno è un calciatore di origine russo-tedesca: i suoi genitori sono arrivati in Germania nel 1989 come emigranti dall'Unione Sovietica. Tuttavia, il portiere del Leverkusen non parla una parola di russo. E' fidanzato con la splendida Sophie, 21 anni, modella ceco-tedesca. Bionda, sorriso gentile, espressione dolcissima è la sua compagna già da qualche anno.

