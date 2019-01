Qual è stato il miglior giocatore tedesco del 2018? Si tratta di Marco Reus, stella del Borussia Dortmund e della Germania. Questo il verdetto arrivato dal sondaggio promosso dalla Federazione calcistica della Germania, con i tifosi che hanno dunque deciso di premiare il classe 1989 che sembra ormai essersi messo alle spalle la sfortuna e i tanti infortuni del passato.

Marco Reus miglior giocatore tedesco del 2018

Non è stato un 2018 da incorniciare per la Germania del calcio. La nazionale tedesca da campione in carica si è resa protagonista di un flop notevole ai Mondiali, con l'eliminazione alla fase a gironi ed è finita poi per retrocedere nella seconda divisione della Nations League. Marco Reus è stato considerato però uno dei pochi nazionali a salvarsi e ha ricevuto dunque i consensi dei tifosi nel sondaggio promosso dalla Federazione (Dfb) vincendo il premio di "Miglior giocatore tedesco del 2018". Un'annata da incorniciare anche con il Borussia Dortmund che sta trascinando in vetta alla Bundesliga con 14 gol e 9 assist in 24 uscite complessive.

L'attaccante del Borussia Dortmund batte Kimmich e Sané

L'attaccante giallonero si è dunque tolto una bella soddisfazione. Il premio come miglior giocatore del 2018 è finito nella bacheca di Reus grazie agli 89,929 voti, ovvero il 33,9%. Beffati altri due calciatori molto stimati in patria, ovvero il jolly del Bayern Joshua Kimmich che ha ricevuto il 31% dei voti, e il gioiello del Manchester City Leroy Sane terzo con il 10.3% che ha "pagato" la mancata convocazione ai Mondiali di Russia. L'incubo dunque è finito per Marco Reus che dopo l'infortunio alla caviglia prima del Mondiale 2014, ha rimediato un problema all'inguine nel 2016 e uno gravissimo al ginocchio che gli ha fatto saltare gran parte del 2017. Un conto aperto con la sfortuna dunque per il giocatore che ora vuole cercare di recuperare il tempo perduto anche in termini di successi