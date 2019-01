Qual è il calciatore che attualmente vale di più sul calciomercato? Ovvero il giocatore con il prezzo del cartellino (al netto di clausole rescissorie) più alto? Ribaltone nei primi posti di questa particolare classifica stilata da i parametri stabiliti dalla banca dati di Kpmg Football Benchmark. Rispetto allo studio di pochi mesi fa del CIES, il calciatore con il valore di mercato più alto è il brasiliano Neymar, davanti al suo compagno di squadra Kylian Mbappé sogno di calciomercato della Juventus. Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, che paga l'età non più giovanissima figurando addirittura all'esterno della top ten.

Qual è il calciatore che vale di più sul mercato, la classifica

Il Sole 24 Ore ha riportato la speciale classifica dei calciatori dal valore di mercato più alto. Il tutto è stato calcolato da Kpmg Football Benchmark che ha analizzato una mole infinita di dati relativi a ben 4.700 giocatori dei primi 11 tornei del Vecchio Continente. I criteri utilizzati sono quelli relativi ai risultati, alla squadra, e all'età. Il calciatore che vale di più al mondo è il brasiliano Neymar con una quotazione di 229 milioni di euro, 7 in più di quanto pagato dal Psg per strapparlo al Barcellona. Messo alle spalle dunque il compagno di squadra Kylian Mbappé fermatosi a quota 203. Sul terzo gradino del podio Leo Messi con valutazione di 203 milioni.

Cristiano Ronaldo fuori dalla top ten dei giocatori con la quotazione di mercato più alta

Niente da fare per Cristiano Ronaldo, non solo fuori dal podio, ma anche dalla top ten dei calciatori più costosi. La stella della Juventus, protagonista con il suo acquisto nella scorsa estate di quello che è stato definito come il "colpo di calciomercato del secolo" ha una valutazione di mercato secondo Kpmg di 107 milioni, che lo relega al 12° posto. Sul dato incide in maniera pesante l'età non più giovanissima di CR7 che nel 2019 spegnerà 34 candeline sulla torta. Stesso discorso anche per Luka Modric.

I calciatori italiani più costosi sul mercato

A completare la top ten ci sono Salah 4° con 168 milioni di quotazione, e poi a seguire Kane (151 milioni), Hazard (148), De Bruyne (129), Griezmann (125), Pogba (119), Coutinho (118). A rappresentare la Serie A, alle spalle di Cristiano Ronaldo ci sono Dybala e Icardi rispettivamente con 95 e 90 milioni di euro. Il calciatore italiano con la valutazione più alta è Jorginho con 60 milioni, uno in più di Ciro Immobile