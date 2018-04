Ha messo la firma in calce alla salvezza del Genoa con due gol e un assist nelle ultime tre gare – coincise con la promozione a titolare – e ha già fatto scomodare paragoni importanti sotto la Lanterna. Stiamo parlando di Iuri José Picanço Medeiros, meglio noto solo come Medeiros, ultimo talento scoperto dai rossoblu che lo hanno prelevato in prestito dallo Sporting Lisbona. Un prestito oneroso, del valore di un milione di euro, che scadrà a giugno 2019 includendo anche la possibilità di un riscatto (che diventa obbligo al verificarsi di alcune condizioni) a 11 milioni.

Classe '94, cresciuto nello Sporting, tra il 2015 e il 2017 ha vissuto le sue migliori stagioni in prestito: prima all'Arouca (17 presenze e 3 gol), poi alla Moreirense (29 e 8) e quindi al Boavista (27 e 7). Una scalata in piena regola, grazie alla quale si è conquistato il richiamo alla casa madre di Lisbona. Il resto è storia recente. Con i biancoverdi la prima parte di stagione è tutt'altro che esaltante: appena sei gare, perlopiù spezzoni, nelle quali non riesce mai a incidere. È a questo punto che entra in scena il Genoa che decide di scommettere su di lui lo scorso gennaio.

in foto: Il rendimento di Medeiros in stagione (fonte whoscored.com)

Laterale versatile e di qualità

Giocatore offensivo, dotato di grande visione di gioco, ha nel sinistro il suo piede forte, che gli consente di essere impiegato indifferentemente da laterale su entrambi gli out, o in alternativa di giostrare da trequartista. Proprio questa sua versatilità, unita a un fisico non da gladiatore (174 centimetri per 66 chilogrammi) lo ha fatto accostare in più di un'occasione a Suso, elemento di qualità ora al Milan affermatosi in Italia in maglia rossoblu. Ad accomunarlo al milanista l'abilità nell'agire sulla corsia di destra, dove di sovente punta il fondo per poi rientrare sul mancino e lasciar partire cross tagliati.

in foto: La scheda di Medeiros (fonte Transfermarkt)

I numeri in rossoblu

Dal suo arrivo a gennaio è sceso in campo in sette occasioni, tre delle quali – come detto – da titolare, per un totale di 350 minuti di serie A. Ha realizzato due gol, entrambi decisivi per le vittorie contro Cagliari e Verona (la sua pagella contro i veneti); determinante anche l'assist che ha portato alla rete di Bessa ai tre punti raccolti in extremis. La sua media al momento è di 6,5; 7,58 la fantamedia.

Il valore di mercato

Secondo Transfermarkt.com il suo attuale valore è di 4,5 milioni di euro, aggiornato a fine febbraio 2018. Una quota destinata a crescere, se il nativo di Horta dovesse proseguire sulla falsariga di queste ultime gare. Di fatto comunque il Genoa si è portato avanti con il lavoro riuscendo a strappare il diritto di riscatto.