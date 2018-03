Il Siviglia di Montella si è reso protagonista di una vera e propria impresa, espugnando l'Old Trafford ed eliminando il Manchester United dalla Champions League. Un risultato inaspettato e ottenuto grazie alla doppietta di Ben Yedder: subentrato al titolare Muriel, al 72′ il bomber francese si è reso protagonista di una serata indimenticabile mettendo ko Mourinho e i Red Devils. E pensare che c'è chi aveva previsto tutto e lo aveva fatto a mezzo social, attraverso un semplice "cinguettio".

La notte magica di Ben Yedder in United-Siviglia

Vincenzo Montella al 72′ di United-Siviglia, sul punteggio di 0-0 ha deciso di sostituire l'impreciso Muriel con Ben Yedder. Quest'ultimo, già autore di 17 reti in stagione, è entrato con il piglio giusto in campo e dopo appena 2′ con una velenosa conclusione ha superato De Gea. Poco dopo è arrivata anche la doppietta personale, favorita da un brutto intervento di De Gea, tutt'altro che impeccabile su un colpo di testa dell'ex Tolosa.

Ben Yedder giustiziere dello United in Champions, l'incredibile previsione su Twitter

Subito dopo il fischio finale, Ben Yedder archiviati i festeggiamenti nello spogliatoio dell'Old Trafford, ha postato su Twitter un'immagine sorprendente. Il calciatore classe 1990 infatti ha condiviso un tweet pubblicato nella giornata di lunedì. Autore dello stesso l'utente @Aubzology: "Quest’uomo (riferito proprio a Ben Yedder, ndr)da solo spingerà fuori dalla Champions lo United domani. Ricordate questo tweet". Un cinguettio profetico, che Ben Yedder ha voluto ricondividere accompagnando il tutto con le parole: "Lui lo sapeva anche prima di me".

Quando Ben Yedder prese in giro Milan e Liverpool

Quando vede le squadre inglesi, Ben Yedder sembra affinare la sua mira. Basti pensare a quanto accaduto nella sfida valida per la fase a gironi di Champions contro il Liverpool, quando con i suoi sotto di 3 gol, realizzò una doppietta decisiva poi per la rimonta completata da una rete nel recupero di Pizzarro. Anche in quest'occasione, il francese si rese protagonista dei social, con uno sfottò nei confronti dei Redse anche dei rossoneri: un tweet per il Milan, in cui faceva riferimento alla celebre rimonta da 0-3 incassata proprio dal Liverpool nella finale di Champions del 2005.

Ben Yedder, l'attaccante che potrebbe tornare utile alla nazionale francese

E chissà che dopo questa prestazione il bomber classe 1990 di origini tunisine non possa tornare utile anche a Didier Deschamps in ottica nazionale. Duttile, veloce e tecnico Ben Yedder ha dimostrato nella sua carriera di rappresentare una minaccia costante per le difese avversarie. Abile ad entrare anche a gara in corso, ha nelle corde la possibilità di cambiare i match: una dote che potrebbe far comodo alla nazionale transalpina