La disgrazia che ha colpito il calcio italiano, tuttora scosso per la morte di Davide Astori, ha avuto un forte riverbero anche in Inghilterra dove dalle parti di Londra ha condizionato le scelte del Chelsea di Antonio Conte. Nella rifinitura atletica di venerdì scorso, il manager dei Blues ed il suo staff hanno infatti passato alcuni momenti di panico quando N'Golo Kanté è misteriosamente svenuto in campo.

L'intervento dei medici del centro sportivo di Cobham sono stati immediati e il giocatore ha quasi subito ripreso conoscenza. Il suo mancamento ha però preoccupato tutti, al punto che la società ha subito mandato Kanté da uno specialista per effettuare una serie di test cardiologici che hanno dato tutti esito negativo e autorizzato la convocazione del giocatore per la trasferta di Manchester.

La preoccupazione del club.

Prima della sfida con i "Citizens", nella mattinata di domenica, l'ex giocatore del Leicester ha però nuovamente dichiarato di non sentirsi bene e la società, anche alla luce di quanto era successo qualche ora prima al povero Davide Astori, ha dunque deciso di lasciarlo fuori dalla sfida con la squadra di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico "The Telegraph", lo specialista che ha visitato Kanté non sarebbe riuscito a dare una motivazione specifica del problema accusato dal giocatore.

L'ipotesi più probabile è che le rigide temperature degli ultimi giorni, abbiano giocato un brutto scherzo al centrocampista al punto di farlo addirittura svenire. Nelle ultime ore Kanté si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà disponibile per i prossimi impegni della squadra di Conte: il match di campionato con il Crystal Palace e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.