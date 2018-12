Maurizio Sarri dopo aver iniziato in modo fantastico il campionato con il Chelsea ha perso due delle ultime tre partite e in un attimo si è trovato a meno dieci dal Manchester City. Chi pensava al titolo ha dovuto improvvisamente riporre i sogni di gloria. L’opportunità del riscatto i Blues ce l’hanno subito, perché sabato 8 dicembre (calcio d’inizio alle 18.30), ospiteranno il Manchester di Pep Guardiola. Lo spettacolo è assicurato. Alla vigilia Sarri ha dimostrato di non aver perso l’ironia: “Come si batte il City? Dovreste chiederlo a qualcun altro, io ho sempre perso contro Guardiola”.

Sarri esalta il Manchester City: “Sono i più forti d’Europa”

Ammiratore di Guardiola, Sarri ha esaltato il Manchester City e ha detto che quella di Pep è la miglior squadra d’Europa: “Come sempre, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, però sappiamo che affronteremo la squadra più forte d’Europa?”. In conferenza stampa l’ex allenatore del Napoli ha anche parlato del suo lavoro, tutt’altro che facile. Il gap con il City a inizio campionato era già notevole, oltre ad aver cambiato tipo di gioco, lui e il suo staff hanno iniziato a lavorare sul cambio di mentalità:

Bisogna lavorare duro per ridurre un gap evidente, siamo partiti con 30 punti di ritardo dal City. Non sarà facile, stiamo migliorando, ma lo fanno pure loro. Le difficoltà che stiamo vivendo? Siamo partiti bene, ma sapevo che prima o poi avremmo incontrato queste difficoltà. Abbiamo cambiato modo di giocare e ho lavorato sul cambio di mentalità, penso che potremo risolvere i problemi.

Guardiola, contro il Chelsea fuori De Bruyne e Aguero

Nella sua conferenza stampa il tecnico catalano ha ufficializzato il forfait di Aguero e De Bruyne: “Aguero e De Bruyne non ci saranno, spero di poterli recuperare presto”, ha risposto a Sarri, ha implicitamente chiesto ai suoi giocatori una grande prestazione e ha parlato del suo ‘pessimo’ rapporto con Stamford Bridge, dove ha vinto solo nella passata stagione: