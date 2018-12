É finita come tutti pensavano, il Chelsea ha vinto il derby con il Fulham e lo ha fatto con il classico punteggio all’inglese, come si diceva una volta. Sarri ha battuto Ranieri 2-0 e si è rimesso in carreggiata dopo il pesante ko incassato nel derby con il Tottenham. Per Sir Claudio è la prima sconfitta da tecnico dei ‘Cottegers’, ma al di là del risultato da Stamford Bridge va via con tante indicazioni positive.

Pedro segna subito in Chelsea-Fulham

La riscossa dopo il derby perso con gli Spurs già c’era stata in Europa League, ma nella prima fase della coppa il Chelsea non ha rivali importanti e con il PAOK è stata una passeggiata. Il Fulham con Ranieri ha ritrovato successo e gol, e un tecnico italiano come Sarri sa benissimo che non è mai facile sfidare un connazionale. Per fortuna dell’ex tecnico del Napoli la partita si mette subito bene, il merito è di Kanté, formidabile centrocampista lanciato da Ranieri, che ruba la palla a Seri e regala un pallone al bacio a Pedro che con un bel diagonale apre le danze, 1-0 al 4’.

Morata sbaglia, Loftus-Cheek no

Giroud nel finale del primo tempo ha un paio di buone occasioni ma non le sfrutta, la partita resta aperta, nella ripresa il Fulham torna pimpante e voglioso e in avvio l’ex centrale dell’Arsenal Chambers ha due volte l’occasione di pareggiare, ma né di testa né di destro riesce a superare l’ottimo Kepa. Nel finale di partita i bianconeri continuano a cercare il pari e si scoprono, Morata si divora il raddoppio, ma per il 2-0 è questione di minuti. Hazard con i giri contati trova Loftus-Cheek che insacca. Il Chelsea conquista tre punti importanti, il derby tra Arsenal-Tottenham comunque vada a finire aiuterà i Blues. Il Fulham resta ultimo, ma il quartultimo posto dista appena due lunghezze e la strada intrapresa da Ranieri è buona.