Il difensore del Chelsea Marcos Alonso è stato squalificato per tre giornate con la prova televisiva. L’ex giocatore della Fiorentina aveva commesso, sabato scorso, nel match con il Southampton un fallo a palla lontana su Shane Long. Nessuno aveva visto l’entrata, né l’arbitro né gli assistenti, ma la sanzione è arrivata lo stesso grazie alla prova tv. Il terzino della nazionale spagnola non sarà così disponibile per la semifinale di FA Cup, in programma domenica prossima.

Indagine e squalifica della Football Association

Marcos Alonso era stato autore di un brutto fallo sull’irlandese Long nel match del St.Mary’s Stadium. La commissione disciplinare della FA aveva deciso di investigare e dopo aver valutato le immagini ha squalificato per tre turni il calciatore, che si era difeso pubblicamente. Ma le immagini erano lampanti e il giocatore è stato così squalificato. L’esterno di Conte, l’unico giocatore del Chelsea incluso nella top 11 della Premier League 2017-2018, salterà tre partite: quella con il Burnley di campionato, quella con il Southampton, valida per le semifinali di FA Cup (si giocherà domenica prossima a Wembley), e un altro match di campionato con lo Swansea.

La dinastia degli Alonso e l’obiettivo Mondiale

Agli ordini di Antonio Conte l’ex della viola è diventato uno dei migliori esterni sinistri difensivi al mondo ed è anche diventato un difensore goleador, sette quelli realizzati in questa stagione. Recentemente Marcos Alonso ha emulato il papà e il nonno ed ha vestito la maglia della nazionale spagnola. Un caso quasi unico. Alonso nelle poche gare che gli restano in questa stagione cercherà di conquistare la convocazione per i Mondiali di Russia 2018. E l’eventuale convocazione colmerebbe una lacuna di famiglia, perché né il papà né il nonno riuscirono a disputare la Coppa del Mondo.