Marcos Alonso da un anno e mezzo gioca su livelli altissimi, ma solo due settimane fa è stato convocato per la prima volta in nazionale dal c.t. Lopetegui. Una chiamata meritata quella dell’ex della Fiorentina, che naturalmente dovrà continuare a giocare benissimo per riuscire a entrare tra i ventitré di Russia 2018 della Spagna. Ma intanto il difensore del Chelsea ha emulato il papà e il nonno giocando in nazionale. E così continua la tradizione della famiglia Alonso, che ha ottenuto un primato eccezionale.

Marcos Alonso, il papà e il nonno

Il mese di marzo è magico per la famiglia Alonso. Il 17 marzo del 1955 Marcos Alonso Imaz, detto Marquitos, che vestiva la maglia del Real Madrid, con cui vinse 5 Coppe dei Campioni, esordì con la maglia della Spagna al ‘Bernabeu’, andò male alla ‘Roja’ che fu sconfitta per 2-1 dalla Francia. Il 25 marzo del 1981 toccò a Marcos Alonso Pena, il figlio di Marquitos e papà di Alonso del Chelsea, esordire in nazionale. A Wembley gli spagnoli si imposero 2-1.

Un successo memorabile perché non capita tutti i giorni vincere nel tempio del calcio. Il 27 marzo 2018 la Spagna ha vinto un’altra partita che passerà alla storia quella con l’Argentina, battuta 6-1. E in campo c’era Marcos Alonso, che ha così vestito la maglia rossa della Spagna come il papà e il nonno. Nè il papà né il nonno di Marcos Alonso del Chelsea sono riusciti a giocare il Mondiale, vedremo se l’ex viola ce la farà.

Reina e Xabi Alonso

In Spagna ci sono state già famiglie ben rappresentate in nazionale. Pepe Reina e papà Miguel, anch’egli portiere, hanno giocato per la ‘Roja’, come Xabi Alonso e il padre Periko. Mentre Valtonlà e Regueiro nazionali spagnoli ai Mondiali del 1934 dopo la Guerra Civile spagnola furono esiliati, scapparono in Messico; con la maglia della ‘Tricolor’ giocarono i rispettivi figli negli anni Sessanta.

I Forlan e gli Hernandez

Non è la prima volta che tre generazioni di una stessa famiglia vestono la maglia della stessa nazionale. In Messico è capitato alla famiglia Hernandez. Il ‘Chicharito’ è il figlio di Javier detto il ‘Chicharo’. Il nonno materno dell’ex United pure vestì la maglia della nazionale messicana. Situazione identica in Uruguay con i Forlan: l’ex Atletico e Inter Diego e papà Pablo hanno giocato con la ‘Celeste’ come il nonno materno di Diego, Juan Carlos Corazzo. Vantano tre generazioni anche i Salvinu per Malta, Emam per l’Egitto e i Feeney per l’Irlanda del Nord. Mentre la divisione della Cecoslovacchia ha reso particolare la storia dei Weiss. L’ex Pescara Vladimir Weiss ha giocato e gioca per la Slovacchia, papà e nonno vestirono la maglia della Cecoslovacchia.