Il Manchester United ha battuto l'Huddersfield per 2-0 e si è qualificato per i quarti di finale di FA Cup. Il man of the match è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta. Una delle sue due reti è stata davvero fantastica: sterzata, tiro perfetto e gol. Il bomber ha festeggiato a modo suo e cioè scivolando sotto il settore dei tifosi ospiti. Tutti i compagni sono hanno celebrato il centravanti dei Red Devils, ma non Alexis Sanchez che ha visto un gruppetto di tifosi superare il cordone degli steward ed ha abbracciato un bambino, che ha vissuto un momento straordinario.

Sanchez e l'abbraccio al bambino.

Il cileno ha regalato una gioia a questo piccolo tifoso, che sicuramente avrà toccato il cielo con un dito. Non capita tutti i giorni trovarsi tra le braccia di uno dei giocatori più forti al mondo e che è destinato a diventare una bandiera del Manchester United. Un autentico sogno per il piccolo, che è diventato famosissimo. Un momento di gioia per l'ex Arsenal che recentemente ha raggiunto un accordo con la giustizia spagnola, patteggiando una condanna a 16 mesi di carcere. Il giocatore non finirà dietro le sbarre per l'evasione fiscale da un milione di euro. L'attaccante aveva nascosto redditi relativi ai diritti di immagine dal 2012 al 2013, all'epoca giocava con il Barcellona.

Mourinho e le polemiche sul Var.

Nel corso del match è stato annullato un gol a Mata con il Var, le immagini prodotte in uno dei replay dalla televisione inglese hanno però mostrato che le linee erano storte e il gol forse è stato annullato erroneamente. Mourinho dopo la partita ha parlato anche del Var

Sono contenti di ciò che hanno fatto? Questo è l'aiuto tecnologico di cui hanno bisogno? Invece di improvvisare dovrebbero applicare ciò che è scritto nei protocolli e cioè che il Var deve intervenire quando le immagini dimostrano una situazione chiara ed evidente. In questo caso vi sembra sia così?.