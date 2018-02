Il VAR è ancora in fase sperimentale nel mondo del calcio inglese. In FA Cup, in alcune partite, gli arbitri lo stanno sperimentando. Oggi nel match tra l’Huddersfield e il Manchester United (che si è imposto per 2-0), grazie all’aiuto tecnologico è stato annullato un gol a Juan Mata, ma quando la regia televisiva ha mandato in onda le immagini i dubbi sono spuntati come funghi. Perché in quelle immagini si vede nettamente che le linee dell’aiuto tecnologico erano storte, ma pare che solo quelle a disposizione dell’assistente video fossero giuste.

Cosa pensa Mourinho del VAR

Al termine dell’incontro l’allenatore dei Red Devils José Mourinho ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche e a proposito dell’annullamento del gol di Mata ha detto apertamente di essere a favore del VAR, perché vuole conoscere sempre la verità

Mi sono preparato durante la settimana a controllare le mie emozioni in relazione a una situazione simile a quella accaduta: hai segnato un gol, ma hai qualche dubbio sul fatto di celebrare o meno. Quando ho visto l’arbitro Firend toccare l’auricolare sapevo che stava accadendo. Se la decisione è giusta, sono molto contento, anche se va contro di me, perché voglio la verità. Il VAR deve ridurre al limite gli errori e rendere le gare perfette.

Doppietta Lukaku e quarti di FA Cup per lo United

La FA Cup quest’anno non ha ancora regalato super sfide, le big si sono sempre evitate in tabellone. Negli anticipi degli ottavi di finale hanno vinto Chelsea (4-0 all’Hull) e Leicester (1-0 allo Sheffield United). Il Manchester United con la doppietta di Lukaku ha superato l’Huddersfield. E i quarti li hanno raggiunti anche il Southampton (2-1 al West Browmich) e il Brighton (3-1 al Coventry). Replay tra Sheffield W. e Swansea. Completano il quadro Rochdale-Tottenham e Wigan-Manchester City. Sono stati già sorteggiati i quarti di finale. Il Chelsea ha pescato il Leicester, mentre lo United giocherà con il Brighton. Il City se passerà affronterà il Southampton, mentre il Tottenham, se passerà il turno, avrà la vincente di Sheffield e Swansea.