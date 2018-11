La reggia torinese, già ribattezzata come la villa più costosa al mondo, dove ha scelto di vivere la numerosa famiglia di Cristiano Ronaldo è circondata da un parco storico di circa 44 mila metri quadrati. Un giardino immenso, nel quale possono correre liberamente i figli del fenomeno portoghese insieme ai due cani che CR7 e Georgina hanno portato con loro da Madrid: lo yorkshire dal nome Abelhinha e un labrador retriever che la coppia ha chiamato Marosca.

Nelle ultime ore, l'allegra combriccola dei "Ronaldos" si è però allargata con l'arrivo di un altro quattro zampe: presentato a tutti dall'immancabile post su Instagram di Georgina Rodriguez. Del gatto che è entrato a far parte della famiglia non si conosce ancora il nome, ma è invece già sicuro il suo prestigioso pedigree. Di origine canadese e da tutti chiamato con il soprannome di "gatto arrabbiato", il nuovo felino di CR7 è della razza molto pregiata detta Sphynx e ha un costo molto elevato che può superare anche i 2mila euro.

La passione dei calciatori per gli animali

Discendente da una stirpe di felini aztechi, lo Sphynx di Cristiano Ronaldo e Georgina ha la particolarità di non presentare alcun pelo sul suo corpo (da lì nasce l'altro soprannome di "gatto nudo") e, rispetto ad altre razze, tende a non diffidare di nessun altro animale domestico presente nell'ambiente in cui vive. Un dettaglio non di poco conto per la famiglia del portoghese, e soprattutto per i due cani già presenti nella lussuosa dimora.

L'attaccante della Juventus non è ovviamente l'unico calciatore amante degli animali. In squadra insieme al talento di Funchal ci sono infatti diversi e prestigiosi colleghi, tutti con i loro amici a quattro zampe: da Leo Messi, che impazzisce per Hulk, il suo dogo di Bordeaux da 50 kg, fino a Mario Balotelli che stupì tutti con le foto della sua maialina Super.