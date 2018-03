Momenti di grande apprensione per Nico Gaitan. Le condizioni dell'esterno argentino da pochissimo trasferitosi in Cina al Dalian Yifang hanno infatti tenuto con il fiato sospeso tutti, compagni, addetti ai lavori e tifosi nel corso dell'ultimo match contro il Beijing Guoan. L'ex Atletico Madrid ha perso i sensi accasciandosi al suolo dopo un contrasto con un avversario. Solo dopo qualche minuto il giocatore è riuscito a riprendersi, con lo staff medico che lo ha trasportato velocemente all'ospedale dove gli è stata diagnosticata una leggere commozione cerebrale.

Paura per Nico Gaitan, svenuto in campo durante Dalian Yifang-Beijing Guoan

Nel corso dell'ultimo match del campionato cinese, il neoacquisto del Dalian stava ricorrendo il pallone quando è entrato in rotta di collisione con un avversario. Un contatto che non è sembrato particolarmente violento, ma in cui Gaitan ha avuto decisamente la peggio. Colpito in testa, l'ex Atletico Madrid si è accasciato al suolo dopo aver ulteriormente sbattuto il capo sul terreno di gioco. La situazione è sembrata subito preoccupante e compagni e avversari hanno richiamato l'attenzione dello staff medico.

Gaitan in ospedale, commozione cerebrale per l'ex Atletico

Prontamente intervenuto sul terreno di gioco il medico sociale, aiutato dai suoi collaboratori ha accertato la perdita di conoscenza del ragazzo. Dopo poco Gaitan si è ripreso per il sospiro di sollievo in primis del suo amico Carrasco trasferitosi con lui dall'Atletico in Cina. Rapido il trasporto in ospedale dove rimarrà sotto osservazione per le prossime ore. Il verdetto sulle sue condizioni parla di una leggera commozione cerebrale, scongiurato il rischio di guai peggiori.

Avventura cinese disastrosa per Gaitan (e Carrasco)

I due calciatori sono approdati in Cina poche settimane fa per un affare complessivo da quasi 50 milioni di euro. Finora però, la loro avventura in terra orientale è stata letteralmente disastrosa. In 3 partite il Dalian Yifang ha collezionato altrettante sconfitte, ultima quella contro il Beijing per 0-3. 13 gol subiti e 0 segnati, per una squadra che non è riuscita a fare il salto di qualità nemmeno con i due giocatori ex colchoneros.