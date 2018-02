L’Atletico Madrid a sorpresa annuncia la cessione di Yannick Ferreira Carrasco e di Nico Gaitan. I due centrocampisti offensivi si trasferiscono in Cina. Il belga e l’argentino continueranno a giocare assieme e lo faranno con il Dalian Yifang. Ferreira Carrasco, che è un nazionale e dovrebbe anche disputare i Mondiali con sua nazionale, era un obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione, mentre per Gaitan si era parlato a gennaio dell’Inter. Non sono state rese note le cifre dell’affare.

L’addio di Carrasco e Gaitan all’Atletico

Con un post su Twitter l’Atletico, secondo in campionato e in piena corsa in Europa League, ha annunciato l’addio di Carrasco e Gaitan. Così è stata ufficializzata la cessione dell’ex Benfica: “Ringraziamo Gaitan per le prestazioni offerte con questi colori, salutiamo un grande calciatore e professionista, che ha sempre lavorato duramente per questo club”. Questo invece il comunicato per Carrasco, che agli ordini di Simeone è cresciuto moltissimo

Il nostro club ha raggiunto l’accordo con il club cinese Dalian Yifang per il trasferimento di Yannick Carrasco. Arrivato nel 2016 il talentoso giocatore ha lasciato il segno mostrando sempre grande impegno con i nostri colori. Salutiamo un grande professionista e auguriamo il meglio per la nuova avventura nel palcoscenico cinese.

Carrasco e Gaitan dall’Atletico alla Cina

Yannick Carrasco, il cognome Ferreira non lo utilizza mai perché è quello del papà che lo ha abbandonato in tenera età, a diciassette anni firma con il Monaco, Claudio Ranieri lo promuove in prima squadra e radialmente mostra grandi qualità. Simeone lo porta all’Atletico nel 2015. Con i ‘Colchoneros’ ha giocato 127 partite e ha realizzato 23 gol. Diverso il percorso di Nico Gaitan, che ha compiuto trent’anni pochi giorni fa, che dopo aver esordito con il Boca è passato al Benfica. Nell’estate 2016 ha firmato con l’Atletico Madrid. Adesso Carrasco e Gaitan continueranno la propria carriera in Cina.