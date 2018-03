Che fine ha fatto Yaya Touré? E' questa la domanda che si stanno ponendo a più riprese in Costa d'Avorio, e non solo. L'esperto calciatore del Manchester City, non si è presentato al ritiro della nazionale ivoriana, senza dare alcuna comunicazione ufficiale. Il classe 1983 è letteralmente sparito nel nulla, sollevando dunque un polverone in patria, per un caso che ha ovviamente fatto molto rumore anche alla luce del peso specifico del calciatore all'interno del gruppo degli Elefanti.

Yaya Touré non si presenta al ritiro della Costa d'Avorio

Il calciatore in passato nel mirino di calciomercato anche di diversi club italiani, Inter in primis, era atteso nel ritiro della Costa d'Avorio. Il ct traghettatore della nazionale degli Elefanti Kamara ha deciso di convocare il giocatore del City per le amichevoli in programma sabato 24 e martedì 27 marzo rispettivamente contro Togo e Moldavia. Touré però non si è presentato, senza dare alcuna comunicazione ufficiale allo staff tecnico ivoriano.

Touré sparito, nessuna comunicazione per la Costa d'Avorio

Ad annunciare il tutto ci ha pensato la Federcalcio ivoriana attraverso una nota: "Tutti i calciatori che militano in Europa sono presenti a Beauvais, meno Yaya Touré. Lo staff della selezione ivoriana è senza notizie del capitano degli Elefanti vincitori della Coppa d'Africa nel 2015″. Né comunicati medici, né telefonate per un Touré che ha fatto letteralmente perdere le sue tracce in patria e quasi certamente non prenderà parte ai prossimi impegni della sua squadra che ha fallito la qualificazione ai prossimi Mondiali. Difficile al momento ipotizzare i motivi dell'assenza del calciatore.

Stagione non semplice per Touré al Manchester City, a fine stagione sarà addio

Non è un momento particolarmente fortunato per Touré che nella scorsa estate ha rinnovato il suo contratto per un'altra stagione con il Manchester City. Questa potrebbe essere la sua ultima annata in Premier, prima dell'addio con destinazione magari Cina o Usa. Poche le presenze complessive, 13, con appena 233′ in Premier League per un calciatore che viene utilizzato da Guardiola esclusivamente in chiave turnover ed è entrato nella fase finale della sua carriera.