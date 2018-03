In lui erano riposte tutte le speranze degli Stati Uniti del calcio. Freddy Adu sembrava destinato a riscrivere la storia del calcio, entrando nella storia dello sport più bello del mondo, al pari di una leggenda come Pelé. E invece come purtroppo spesso succede le aspettative, forse eccessive, hanno giocato un brutto scherzo all'ormai ex enfant prodige che a 28 anni ripartirà dagli States e da un'esperienza con i Las Vegas Lights.

Freddy Adu, da nuovo Pelé a dimenticato dal calcio

A giugno spegnerà 29 candeline sulla torta Freddy Adu, che a 14 anni era già una vera e propria celebrità. Negli Stati Uniti con il movimento calcistico in piena espansione tutti avevano puntato gli occhi su quel giovanissimo talento che sembrava avere doti da predestinato e incantava anche con le maglie delle nazionali giovanili a stelle e strisce. La celebrità, gli sponsor milionari con la Nike, le continue richieste (anche dall'Italia con l'Inter che aveva puntato su di lui) e anche lo spot con Pelé hanno giocato un brutto scherzo al ragazzo di origini ghanesi che non è mai riuscito a fare il proverbiale salto di qualità.

Una carriera da giramondo del pallone

La sua prima esperienza professionistica con il DC United fu l'occasione per una vetrina, con mezza Europa pronta ad acquistarlo. Ci provò lo United con cui però il provino di Adu non andò bene. Ecco allora che qualcosa nella carriera e nella testa del ragazzo si ruppe, con l'inizio di una girandola infinita di prestiti. Monaco, Belenenses in Portogallo, Aris di Salonicco, Ingolstadt in Germania, Sion, e poi ancora Randees e Rizespor. Recentemente si è legato con l'Oskarshamns AIK, terza serie svedese, dopo aver militato anche in Serbia e Finlandia. Una carriera dunque da giramondo.

La nuova squadra di Adu

Adesso il ritorno in patria, con la speranza di un finale di carriera in crescendo e con quel pizzico di fortuna mancatagli finora. Per lui contratto con i Las Vegas Lights, formazione della USL, la seconda divisione statunitense. L'ex nazionale americano,17 presenze fra il 2006 e il 2011, dopo un provino ai Portland Timbers, stava per firmare la scorsa estate con i polacchi del Sandecja Nowy Sacz ma il veto dell'allenatore ha fatto saltare tutto.