Charlotte Caniggia torna a far parlare di sé, alla sua maniera. La figlia della grande gloria del calcio argentino Claudio ha riconquistato la scena sui social network grazie ad uno dei suoi scatti hot. La modella e showgirl, che spesso e volentieri in passato ha catalizzato l'attenzione con i suoi scatti provocanti, ha postato una foto in piscina con il "lato b" in primo piano.

Charlotte Caniggia, nuovo scatto hot su Instagram.

Charlotte Caniggia spesso e volentieri in passato ha fatto arrabbiare papà Claudio con le sue foto hot che hanno fatto incetta di like sul suo seguitissimo profilo Instagram. L'ultimo foto è relativo ad un momento di relax in piscina: la 24enne si è fatta immortalare su un gonfiabile rosa di spalle, con indosso solo un costume mini e il "lato b" in primo piano. Boom di like e commenti per lo scatto che ha conquistato le prime pagine dei tabloid sudamericani e non solo.

in foto: Charlotte Caniggia e l'ultimo scatto social (https://www.instagram.com/chcaniggia/?hl=it)

La Caniggia fenomeno social.

Non è la prima volta che la figlia di Claudio Caniggia ha fatto impazzire i suoi fan. Spesso e volentieri la bella argentina ha postato foto molto provocanti che le hanno permesso di diventare una celebrità sui social network. Un feeling speciale anche con gli appassionati del calcio per Charlotte che ha nel suo passato anche una relazione con l'ex Roma Iturbe.

Chi è Charlotte Caniggia.

Figlia dell'ex attaccante di Roma, Verona, Atalanta e nazionale argentina, Charlotte Caniggia ha preso parte in passato anche a diverse trasmissioni televisive. Una di queste in Italia, l'Isola dei Famosi nel 2015, e poi anche in Spagna con la partecipazione al Grande Fratello Vip.