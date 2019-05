Con i principali campionati europei arrivati ormai ai saluti finali, e in attesa delle due finali europee che verranno giocate a Madrid e Baku, anche Roberto Rosetti ha voluto fare un primo bilancio stagionale e analizzare come si sono comportati gli arbitri in Champions ed Europa League.

Intervistato da Sky Sport, il responsabile del settore arbitrale dell'Uefa ha così elogiato i direttori di gara e applaudito all'introduzione e utilizzo del Var nel massimo torneo continentale. "Abbiamo organizzato questo progetto in pochi mesi e tutte le persone che lavorano in Uefa hanno fatto un lavoro importantissimo sotto tutti i punti di vista e gli arbitri si sono adattati velocemente – ha spiegato Rosetti – Il bilancio è assolutamente positivo".

L'arbitro Rocchi in finale

Tra gli argomenti trattati da Roberto Rosetti, anche la scelta di affidare a Gianluca Rocchi per la finale tra Chelsea e Arsenal del prossimo 29 maggio: "La sua designazione per la finale di Europa League è meritata e non c'è nulla di italianità in questa designazione – ha aggiunto l'ex arbitro – E' un giusto premio per quello che ha fatto finora. Abbiamo avuto delle semifinali magnifiche e spettacolari. Gli arbitri hanno mantenuto il livello dello spettacolo offerto dai calciatori in campo".

Le nuove divise

E in occasione della partita di Baku, l'arbitro toscano e i suoi collaboratori scenderanno in campo con una nuova divisa firmata Macron. Nelle ultime ore, l'azienda bolognese ha infatti firmato il contratto con l'Uefa ed è diventata "Official Uefa Referee Match Kit Supplier". L’accordo, che durerà fino al 2022, è stato ufficializzato a Nyon da Rosetti e dal Ceo di Macron. Le nuove divise arbitrali, che prenderanno il posto delle precedenti firmate Adidas, saranno protagoniste anche nella finale di di Champions League tra Liverpool e Tottenham.