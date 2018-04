Il sorteggio di Nyon non è stato benevolo e ha regalato a Juventus e Roma le due squadre più temibili: quelle che nessuno voleva incontrare. La prima ha già spazzato via lo Stadium, la seconda arriverà in Italia soltanto tra qualche giorno. Archiviato con un mix di delusione e ammirazione il successo del Real Madrid a Torino, il tifoso medio italiano guarda ora alla terribile sfida che aspetta la Roma di Di Francesco: attesa al Camp Nou dal Barcellona di Leo Messi.

Per la missione quasi impossibile in terra catalana, Di Francesco ha dichiarato di non voler creare particolari "gabbie" per il fenomenale argentino. Sarà però fondamentale il lavoro dei centrocampisti e dei difensori centrali, che dovranno seguire la "Pulce" in ogni suo movimento e fare densità per evitare di dare spazio allo squadrone di Ernesto Valverde.

I problemi del Ninja

Purtroppo per tutti i tifosi romanisti, le notizie arrivate nelle ultime ore dal ritiro giallorosso non sono state confortanti. Radja Nainggolan, il guerriero della mediana di Di Francesco, non sarebbe ancora al 100% dopo l'infortunio rimediato a Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky, il centrocampista belga ha svolto tutta la rifinitura con i compagni, mantenendo però un ritmo piuttosto blando, e dovrebbe al massimo sedersi in panchina e lasciare il suo posto a Pellegrini.

Un bel guaio per il tecnico della Roma, che dovrà anche arrangiarsi e rimescolare le carte nel reparto offensivo. Per la gara d'andata contro il Barcellona, mancherà infatti anche Cengiz Under (uscito malconcio dalla trasferta con la sua nazionale): un'assenza che obbligherà il mister romanista a schierare il tridente Perotti, Dzeko, El Shaarawy. Nonostante i problemi dell'avversario, dalle parti di Barcellona non si fidano. Valverde ha infatti messo sull'attenti i suoi: "La Roma è una grande squadra e ha chiuso il girone davanti a Chelsea e Atlético Madrid".