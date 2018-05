La 13a Coppa, un allungo decisivo su tutte le altre avversarie, la dimostrazione estrema di una forza incredibile, fortificata da risultati assoluti. A Kiev, il Real Madrid si gioca un nuovo pezzo di storia del calcio internazionale, vincere la terza Champions League di fila, mai accaduto prima d'oggi. Sul cammino però c'è il Liverpool che già nel 1981 ha sgambettato i Blancos.

Domani sera, gli inglesi di Klopp ci proveranno anche se non sarà semplice: i favori della vigilia sono tutti per gli spagnoli, autentica corazzata oramai avvezza alle finali. Ma anche se i pronostici parlano Real c'è chi nasconde dietro ad una vigilia ricca di scaramanzie e pretattica: è Zinedine Zidane, il tecnico che sulla panchina madridista continua a vincere in Europa e nel Mondo e non ha intenzione di smettere proprio a Kiev.

Pretattica Zizou. I numeri, la qualità, i risultati. Tutto parla a favore del Real Madrid che questa finale può solamente perderla. Il Liverpool, che sulla carta paga un gap tecnico rilevante, rischia di uscire dalla finale con le ossa rotte. Il Real non può permettersi un passo falso di questo genere dopo una stagione altrimenti fallimentare: vincere la Champions consentirebbe di far passare tutto il resto in secondo piano.

Questa squadra è fatta di tanto duro lavoro e di talento, non è facile giungere a una finale. Siamo qui per il grande lavoro svolto dai ragazzi. Io dovrò fare delle scelte e non sarà facile, potrei anche commettere errori; c'è pressione ma è il gioco cui siamo chiamati a fare e farlo al Real è il massimo.

Nel segno di Cr7. Per Zizou la squadra che scenderà in campo è ancora un mistero. Non per lui ma per il Liverpool e la stampa: nessuna anticipazione se non la classica conferma dalla quale non può prescindere, la presenza di Cristiano Ronaldo in campo: "Cristiano Ronaldo sta bene. Se non è al 150% e' al 140% perché giochiamo l'ultima gara della stagione e lui vive per partite di questo tipo".

La carica di Capitan Sergio Ramos. In conferenza hanno parlato anche due senatori Real, Sergio Ramos e Marcelo, anima e corpo di una difesa che sarà chiamata a frenare l'impeto offensivo di un Liverpool che prima dell'indolore sconfitta di Roma non aveva mai perso in questa edizione di Champions: "Il nostro segreto è l'ambizione oltre al grande gruppo. Siamo tutti importanti. Mantenere questa fame e motivazione è stata la chiave. Più l'avversario è forte, più valore ha la vittoria – ha sottolineato il capitano del Real – Avremo di fronte una squadra che darà la vita: faremo il nostro gioco e proveremo a non subire gol".