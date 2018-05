Loro hanno più esperienza, ma sul campo conta poco. Giocheremo il nostro calcio, useremo le nostre tattiche e finché avremo una chance a me basterà per crederci. Il Real è fenomenale, ma noi meritiamo di essere qui e faremo di tutto per vincere.

Jurgen Klopp non ha paura e lancia la sfida al Real Madrid. Il suo Liverpool è arrivato con merito alla finale di Champions League e se la giocherà senza se e senza ma. Il tecnico tedesco vorrà prendersi la rivincita sulla finale persa contro il Bayern Monaco quando era alla guida del Borussia Dortmund. Sarebbe davvero un'impresa che rimarrebbe nella storia sua e del Liverpool, che non era tra le migliori due d'Europa dal 2007. Klopp lancia il tridente Salah-Firmino-Mané contro un Real Madrid alla caccia della terza Champions di fila :

Giocare partite di questo tipo è una cosa veramente grossa, c'è tanto lavoro da fare per un allenatore soprattutto dal punto di vista mentale. Ero più emozionato l'altra volta a Wembley, anche perché avrebbe potuto essere la prima e ultima volta. Giocammo una grande partita e dopo la partita ero convinto che avrei avuto un'altra possibilità e ringrazio questi ragazzi per avermela regalata. Hanno fatto uno sforzo incredibile, ma meritiamo davvero di essere qui. Ora giocamocela a calcio.

Di fronte si troverà Zinedine Zidane, che ha vinto tutte le finale che ha giocato da allenatore con un gruppo fantastico, e proverà a vincere ancora una volta la Champions League e portare nella storia il suo nome e quello della Casa Blanca:

Chi pensava che Zidane non avesse preparazione tattica probabilmente lo pensava anche di me all'inizio, è divertente. E' stato uno dei 5 giocatori più forti del mondo e ora come allenatore può vincere la terza Champions di fila, come nessuno prima. I movimenti della sua squadra sono fatti con precisione svizzera, giocano un ottimo calcio e sono molto organizzati con giocatori di classe mondiale. Ma è calcio, quindi abbiamo un'opportunità per batterli e per me basta questa.

Klopp: Real corazzata ma possiamo vincere

Klopp ha parlato dei suoi avversari, dei loro punti di forza ma, allo stesso tempo, è convinto di poter dar fastidio al Real puntando sulle sue armi:

Il Real Madrid è una corazzata ed è difficile da affrontare. L'esperienza è tutta dalla loro parte, hanno giocatori abituati a giocare questo tipo di partite, ma sul campo di calcio quando inizia la partita tutto questo non conta. Noi dovremo giocare al loro livello e c'è un modo per farlo che si chiama tattica. Esiste apposta per permettere alle squadre inferiori di competere con squadra sulla carta considerate superiori. Per questo sono sicuro che ci faremo trovare pronti e faremo vedere cosa abbiamo imparato durante tutto questo cammino. Vincere la Champions è possibile, facendo il nostro gioco in primis e poi cercando di limitare i loro punti di forza.La nostra forza è lo spirito di gruppo. Siamo un'ottima squadra, ma col tempo siamo cresciuti nell'unità di gruppo e lo avete visto tutto. Siamo arrivati fin qua remando tutti nella stessa direzione e al 100% è la nostra forza migliore.

Klopp: Salah è eccezionale

Infine Jurgen Klopp ha parlato di Salah, della possibilità di interruzione del Ramadan e di quanto sia fondamentale per la sua squadra: