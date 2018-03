Il 3 a 1 dell'andata e l'assenza di Neymar, hanno reso più tranquillo il viaggio a Parigi del Real Madrid. La formazione di Zinedine Zidane, può infatti guardare con ottimismo al ritorno degli ottavi di finale di Champions League: in programma nelle prossime ore al "Parco dei Principi". Il tecnico dei "Blancos", nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato della partita contro il Paris Saint-Germain.

"Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti – ha esordito il tecnico francese – Siamo abituati a giocare partite di questo tipo, e anche se non è una finale conosciamo l'importanza di questa gara e siamo determinati a passare il turno. L'assenza di Neymar? Non cambia nulla per noi e non inciderà nel nostro modo di preparare la partita. Al suo posto giocherà un altro calciatore che vorrà dimostrare il proprio valore. E' un giocatore unico e ogni squadra sentirebbe la sua assenza, però Di Maria sarà più utile al Psg anche in fase difensiva".

Le parole del capitano.

Nell'incontro con la stampa, Zinedine Zidane ha inoltre ammesso le difficoltà incontrate in questi ultimi mesi: "Questa è la mia terza stagione a Madrid e non è facile allenare questa squadra – ha concluso il mister transalpino – Ogni giocatore vuole sempre scendere in campo, ma prendere delle decisioni fa parte del mio ruolo. E questo è tutto ciò che ho da dire sulla formazione di domani".

Sergio Ramos, invece, scenderà sicuramente in campo. Il capitano delle "merengue", che si è seduto di fianco a Zidane in conferenza stampa, ha anche lui parlato della super sfida contro Cavani e compagni: "Non avremo margini d'errore domani, un errore e sei fuori. Sarà un giorno importante, come una finale. Neymar? È un giocatore differente dagli altri, devi sempre stare all'erta. Conosco il sostituto, Di Maria, altro grandissimo giocatore".