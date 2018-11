A San Siro per la sfida di Champions League di martedì sera contro l'Inter, per il Barcellona ci sarà una maglia speciale. Di un colore speciale, il rosa. Guai, dunque a chiamare gli uomini di Valverde per 90 minuti ‘azulgrana' vistoche dei colori sociali non avranno nulla addosso. Una prima volta assoluta che cela un significato ben preciso.

La nuova maglia per i catalani in Champions League contro l'Inter a San Siro, avrà il colore rosa in omaggio alla città e alla Avenida Diagonal di Barcellona, la strada principale e più importante della città, lunga circa 11 chilometri. E' la terza maglia della stagione 2018/2019 al suo debutto ufficiale in Europa.

Il rosa come simbolo di Barcellona

Una scelta precisa, un colore che non passerà inosservato e che trasformerà per una notte gli azulgrana. Oltre al rosa ci sarà solo il riferimento al rosso, per il resto nulla che richiami in modo diretto i colori storici del club catalano. Una maglia che vorrebbe essere anche un simbolo di Barcellona e dell'identità catalana. Coutinho e compagni avranno una veste inedita ma significativa, un cambio di look che non passerà inosservato ai tifosi che assieperanno San Siro.

Un incontro sempre più particolare

La camiseta inedita però non cambierà la sostanza, anzi. Aumenterà la particolarità di questo incontro, dal fascino unico, e che ha già connotati importanti per entrambe le società. Soprattutto per i tifosi nerazzurri, tornati in Champions dopo un digiuno europeo che ha fatto male, che si sono ritrovati nel girone con il Barcellona. Come in occasione dello storico Triplete 2010. E anche allora, con Mourinho, nel girone, subirono l'onta della sconfitta da parte degli azulgrana. Per poi qualificarsi comunque e iniziare la cavalcata che finì a Madrid con la Coppa al cielo.