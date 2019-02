Seconda puntata della prima parte degli ottavi di finale di Champions League. Martedì sera e mercoledì sera si disputeranno le ultime quattro sfide in programma delle gare d'andata tra cui ci sarà anche la Juventus di Max Allegri impegnata nella delicata trasferta di Madrid contro l'Atletico. Le gare sono in esclusiva per abbonati sulla piattaforma Sky ma ci sarà anche la diretta visibile a tutti sulla Rai. La gara sulla tv di Stato è Ateltico Madrid-Juventus e sarà trasmessa mercoledì 20 febbraio in diretta anche in streaming grazie a Rai Play.

Quando si disputeranno gli ottavi e dove vederli

La diretta di Rai Uno: Atletico-Juventus

Ecco il palinsesto completo della programmazione in esclusiva sulla piattaforma Sky per le serate di martedì e di mercoledì. Martedì 19 febbraio, alle ore 21 in programma Liverpool-Bayern Monaco (Sky Sport Uno e Sky Sport HD, canale 252) e in contemporanea Lione-Barcellona (Sky Sport Football e Sky Sport HD, canale 253). Mercoledì allo stesso orario Atletico Madrid-Juventus (Sky Sport Uno e Sky Sport HD, canale 252) e Schalke 04-Manchester City (Sky Sport Football e Sky Sport HD, canale 253). Sulla RAI, visibile per tutti la sfida della Juve all'Atletico Madrid.

Le probabili formazioni degli ottavi di finale

Le partite di martedì sera

Lione e Barcellona si disputerà martedì alle ore 21 e vedrà i blaugrana favoriti anche se bisognerà fare attenzione ai francesi che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Lo garantiscono i 5 successi nelle ultime quattro gare di campionato e il terzo posto conquistato in Ligue 1. In contemporanea, ci sarà Liverpool-Bayern, match di cartello degli ottavi di finale di Champions. Gli inglesi di Klopp, finalisti della scorsa edizione, sfideranno la squadra guidata da Niko Kovac in una gara ricca di storia e fascino dalla quale potrebbe uscire una reale candidata alla vittoria finale.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Aouar; Traore, Fekir, Depay; Dembele.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Langlet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Dembele.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, Lovren, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski.

Le partite del mercoledì sera

Mercoledì, sempre alle ore 21, scenderà in campo la Juventus contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, dove Cristiano Ronaldo e compagni sfideranno la formazione allenata da Simeone. Sarà una gara che i bianconeri dovranno affrontare al meglio per giocarsi le chance di qualificazione allo Jstadium nel match di ritorno. A chiudere il programma dei match d’andata degli ottavi di finale sarà la gara tra Schalke 04 e Manchester City. Alla vigilia, la formazione di Guardiola è una delle favorite per il passaggio del turno ma anche per il successo finale nella competizione. I tedeschi si giocheranno il tutto per tutto davanti al proprio pubblico sperando di andare in Inghilterra con una possibilità concreta.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Correa, Saul, Koke, Lemar; Morata, Griezmann.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Schalke 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Caligiuri, Sane, Bruma, Oczipka; McKennie, Rudy; Serdar, Bentaleb, Konoplyanka; Embolo.

Manchester City (4-3-3): Moraes; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Silva, Aguero, Sterling

Le quote degli ottavi di finale

Lione-Barcellona. La scommessa più probabile è quella sul successo blaugrana, quotato ad 1.80. Difficile invece la partita tra Liverpool e Bayern Monaco dove i tedeschi, pur non sembrando al meglio, potrebbero fare il colpo. Meglio puntare su tanti gol: Over2,5 a quota 1,64. Atletico Madrid–Juventus è una sfida dal grandissimo equilibrio, con l’1 e il 2 che sono praticamente alla pari (2,85 e 2,82). Molto probabile anche un pareggio, che lascerebbe tutto aperto in chiave sfida di ritorno: 3,15 la quota dell’X. La vittoria della squadra inglese in Schalke 04–Manchester City è quasi scontata, data a quota 1,80.