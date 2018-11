Perdere e meritarsi il premio di miglior gol della settimana a livello europeo. Cose che accadono alla Juventus e a Cristiano Ronaldo. Perché l'UEFA ha deciso di premiare con la miglior rete dell'ultimo turno di Champions League il colpo da maestro siglato allo Stadium dal portoghese nella sfortunata partita contro il Manchester United persa all'ultimo minuto.

Una vera e propria perla nella stessa porta in cui l'anno scorso segnò un fenomenale gol in rovesciata contro la Juventus con la maglia del Real Madrid che ha permesso al Pallone d'Oro in carica di battere la concorrenza agguerrita di Pavkov, Sterling e Otavio. Un merito ulteriore all'asso bianconero insieme al bomber del Tottenham, Kane, al quale è andato il riconoscimento di miglior giocatore.

La perla dello Stadium

Tutti si sono alzati in piedi allo Stadium. Tutti hanno esultato restando sbalorditi davanti alla televisione. Un capolavoro assoluto: una rete splendida andando ad impattare il pallone al volo un assist al bacio di Bonucci. La traiettoria è stata perfetta, andandosi ad infilare in quel poco spazio rimasto tra il primo palo alla sinistra di De Gea e il portiere stesso.

Le altre candidature

Un gol bellissimo che è da ricordare perché è stato anche il primo segnato in Europa da parte di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, complice anche la squalifica rimediata dopo il rosso di Valencia che aveva fermato l'ex Real. Mettendo in fila tutti gli altri pretendenti al riconoscimento. C'erano altre tre candidature: il bolide dalla distanza di Pavkov in Stella Rossa-Liverpool, lo slalom con tiro all’incrocio di Sterling in Manchester City-Shakhtar Donetsk e la conclusione da fuori area di Otavio in Porto-Lokomotiv Mosca.

L'uragano degli Spurs

Harry Kane, invece ha avuto la sua parte di gloria. L’attaccante del Tottenham con la sua doppietta nell’ultimo quarto d’ora di partita è stato determinante per il successo degli Spurs sul PSV Eindhoven e ha conquistato il premio di miglior giocatore. Il successo ha rimesso i londinesi in corsa per la qualificazione e costringerà l’Inter a fare risultato a Wembley per ipotecare l’accesso agli ottavi di finale della competizione.