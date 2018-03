Ancora poche ore e le due italiane ancora in corsa per la Champions League conosceranno l'avversaria per i quarti di finale. Dopo il successo di misura sullo Shakhtar Donetsk, la Roma attende senza particolare ansia l'estrazione della pallina con la speranza di non dover affrontare al Juventus in un derby beffardo e ad alta tensione. In attesa dei sorteggi, che si svolgeranno domattina nel quartier generale di Nyon, dall'Uefa è arrivata una buona notizia per il nostro calcio.

Grazie all'ingresso di bianconeri e giallorossi tra le otto più grandi d'Europa, l'Italia consolida il terzo posto nel ranking staccando ulteriormente la Germania. Merito, dunque, anche della squadra di Di Francesco che ha guadagnato una posizione nella graduatoria per club salendo al 24esimo posto, con la Juventus che è invece rimasta alla quinta posizione incalzata dal Siviglia di Vincenzo Montella.

in foto: Il Ranking Uefa per club

Tre romanisti nella formazione ideale dell'Uefa

Il dato che fa sorridere ancor di più il popolo della Capitale, è più che altro quello relativo alla stagione in corso. Con il successo sulla formazione ucraina, la Roma è infatti entrata al nono posto nella Top Ten stagionale: due gradini sotto l'undici campione d'Italia. Una classifica che vede ancora in testa il Bayern Monaco, seguito da Real Madrid e Barcellona: tre delle sei squadre che potenzialmente potrebbero essere abbinate alle nostre.

A confermare l'ottimo momento della Roma, sempre dall'Uefa è poi arrivata anche la conferma dell'inserimento di tre giocatori di Di Francesco nella squadra della settimana. Insieme a mostri sacri come i bluagrana Messi e Suarez, nel miglior undici di questa giornata di Champions League compaiono anche Kevin Strootman, Aleksándar Kolárov e Federico Fazio: protagonisti nella gara di ritorno contro lo Shakhtar.