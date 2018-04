Jurgen Klopp non si fida e, nonostante l'euforia per i 5 gol segnati ad Anfield Road nell'andata della semifinale di Champions, avverte: "Al ritorno sarà tutto diverso". De Rossi e Fazio rilanciano: "Non è ancora finita, daremo tutto. Dobbiamo provarci ancora come fatto col Barcellona". Poi rivedi la partita e capisci che i Reds hanno intensità, aggressività, capacità di fiondarsi negli spazi, qualità e tenacia che i blaugrana all'Olimpico avevano lasciato nello spogliatoio. Non tutto è perduto, le 2 reti (Dzeko su azione, Perotti su rigore) hanno lasciato accesa la fiammella della speranza e qualche sbavatura in difesa degli avversari testimonia come non siano invulnerabili. Il risultato necessario e migliore per la qualificazione e volare il finale? Ripetere il 3-0 rifilato agli spagnoli.

Eusebio Di Francesco, a margine di una serata tremenda, scandita dalla furia di Salah, è stato chiaro: "Deve esserci il fatto di crederci ancora e non parliamo di miracoli. Come abbiamo fatto col Barcellona ci dobbiamo credere col Liverpool anche se ha caratteristiche differenti. Chi non ci crede può restare a casa". Orgoglio, forza di volontà, preparazione tattica, energie fisiche e mentali (oltre a un pizzico di fortuna): servirà tutto nel ritorno confidando in un'altra serata ‘magica' per i capitolini. Ecco tre buone ragioni perché la missione diventi possibile.