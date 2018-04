Il Barcellona esce dalla Champions League e a piangere è anche il Valencia. È quello che è successo in Spagna dopo la clamorosa "remuntada" della Roma di Eusebio di Francesco. Come riportato il quotidiano iberico "Superdeporte", il club del proprietario cinese Peter Lim avrebbe infatti incassato ben 11 milioni di euro se il Barcellona fosse arrivato almeno in semifinale.

Secondo i colleghi spagnoli, tra la società blaugrana e quella di Valencia, c'era infatti un accordo che risaliva ai tempi della cessione di André Gomes: passato al Barcellona nell'estate del 2016, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. La società di Josep Maria Bartomeu, aveva a suo tempo promesso un bonus al Valencia in base al piazzamento in Champions League della squadra di Valverde: un obiettivo andato in fumo dopo la notte dell'Olimpico di Roma.

Le voci di mercato

A causa dell'eliminazione dei blaugrana, la società dei "Pipistrelli" avrà dunque soltanto un bonus di 1 milione di euro grazie al quarto di finale giocato dalla formazione diretta da Valverde. Una beffa per il Valencia, ma anche per lo stesso André Gomes: convinto di potersi ritagliare un po' di spazio nell'undici titolare dei catalani. Il centrocampista classe 1993, secondo quanto riportato in Spagna, avrebbe dunque chiesto la cessione per lo scarso minutaggio di questa stagione.

Sotto contratto fino a giugno 2021 e seguito dal noto procuratore Jorge Mendes, André Gomes piace a molti club. Oltre al Liverpool, in corsa per il centrocampista portoghese ci sarebbero anche Juventus e Milan. La società bianconera lo starebbe valutando in caso di partenza di Sami Khedira (attratto dalla MLS), mentre a Milano verrebbe visto come un potenziale titolare alla pari di Kessie e Bonaventura. Per strappare il giocatore al Barcellona servirebbero circa 25-30 milioni di euro.