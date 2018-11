Dove verranno trasmesse le partite di Champions ed Europa League delle italiane? Quali canali manderanno in onda la diretta (in chiaro e in streaming) dei match di Juventus, Roma, Napoli, Inter, Milan e Lazio? Martedì (ore 21) tocca ai giallorossi – impegnati in casa con il Real Madrid – e ai bianconeri che accoglieranno il Valencia a Torino. Mercoledì (sempre alle 21) sarà la volta delle formazioni di Ancelotti (al San Paolo c'è la Stella Rossa) e di Spalletti (nerazzurri in trasferta a Wembley contro il Tottenham). Giovedì si chiude con il ‘diavolo' (ore 19) impegnato con il Dudelange e i biancocelesti di scena a Cipro contro l'Apollon (ore 21).

Tottenham-Inter e Apollon-Lazio in diretta tv e in chiaro

Quali sono le partite delle italiane in diretta tv e in chiaro? Sono due, una di Champions e l'altra di Europa League. La prima è Tottenham-Inter che – oltre a essere trasmessa su Sky Sport – è nel palinsesto televisivo di mercoledì sera su Rai 1. Una gara fondamentale per i nerazzurri: a San Siro finì 2-1 in rimonta, in Inghilterra ci sarà tutt'altro clima e tutt'altro avversario… reduce dal successo in Premier sul Chelsea. Il valore del match? Altissimo, in palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale. Apollon-Lazio, che inizierà sempre alle 21, sarà invece trasmessa giovedì anche da Tv8: 90 minuti abbastanza tranquilli per i capitolini che sono già certi di partecipare ai 16simi di finale. Tutte le altre partite delle italiane, invece, saranno visibili in chiaro soltanto agli abbonati Sky Sport sia in diretta tv sia in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go.

Juventus e Roma in diretta su Sky anche in Youth League

Quanto alle sfide di Youth League – la cosiddetta Champions dei giovani -, delle quattro formazioni Primavera delle italiane impegnate nei gironi soltanto due verranno mandate in onda da Sky Sport: si tratta della Juventus e della Roma, impegnate martedì sempre contro Valencia e Real Madrid. Mercoledì, invece, verranno trasmessi gli incontri Atletico Madrid-Monaco e Paris Saint-Germain-Liverpool.