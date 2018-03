Ora o mai più. Eusebio Di Francesco è a novanta minuti dal quarto di finale di Champions League: un traguardo di prestigio, per l'ex guida tecnica del Sassuolo. Tra i sogni del mister e quelli del popolo romanista, c'è però lo Shakhtar Donetsk: squadra temibile, che già nel match d'andata ha messo in difficoltà De Rossi e compagni. L'obiettivo della Roma, nella sfida che verrà giocata nelle prossime ore allo stadio Olimpico, è ovviamente quello di ribaltare il 2-1 subito in Ucraina.

"Vogliamo passare il turno e arrivare ai quarti – ha spiegato l'allenatore giallorosso, nella conferenza stampa della vigilia – È una partita importantissima e la qualificazione può servire per ridare slancio a squadra e ambiente. Mi auguro di poter arrivare a questi livelli insieme ai ragazzi e alla nostra gente. Spero che i tifosi possano essere il dodicesimo uomo in campo".

La continuità e i gol di Dzeko

Contro lo Shakhtar, la Roma dovrà fare attenzione alla velocità dell'avversario e cercare di avere maggiore continuità: "Non possiamo pensare di giocare soltanto 45 minuti – ha continuato Di Francesco – In tanti momenti di queste gare non abbiamo mostrato grande continuità. Ora mi auguro che tutto questo che abbiamo passato, ci serva da lezione per fare una partita diversa e per mettere in campo maggiore continuità. Non possiamo sbagliare. Per passare il turno non possiamo accontentarci di fare bene un tempo".

Le ultime uscite della squadra, hanno però messo di buon umore Di Francesco: "Fossimo quelli di Napoli saremmo già a buon punto perché è stata una delle prestazioni migliori, anche a livello caratteriale. E' da prendere ad esempio sotto tanti punti di vista – ha concluso il mister romanista – Dzeko? Sappiamo di avere davanti un centravanti che, se gli si dai la possibilità ed è in giornata, può fare gol straordinari e può mettere la squadra nelle condizioni di poter segnare. Sarà determinante lui come tutta la squadra".