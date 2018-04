Mai dimenticato dalla tifoseria di Anfield Road, Jamie Carragher sa benissimo cosa serve per arrivare in finale e alzare al cielo la Champions League. Protagonista nella notte di Istanbul, che rimane ancora adesso una ferita aperta per tutti i tifosi milanisti, l'ex difensore del Liverpool ha parlato dell'imminente sfida di ritorno tra i Reds e la Roma di Eusebio Di Francesco in un'intervista concessa a "La Repubblica".

"Per i giallorossi, dopo la sconfitta per 5 a 2, non sarà facile – ha esordito Callagher – Per il Liverpool questo successo è un grande risultato, anche superiore alle attese. La squadra di Klopp, però, nel finale ha allentato un po' la tensione e permesso all'avversario di tornare in corsa. Ritengo che la qualificazione non sia chiusa e che per la Roma ci sia una piccola possibilità visto che gioca all’Olimpico".

L'importanza di Salah

Il pensiero di Callagher, che attualmente ha un ruolo da opinionista televisivo, è ovviamente andato alla clamorosa rimonta di De Rossi e compagni contro il Barcellona: "Il Liverpool è però diverso dai blaugrana – ha aggiunto l'ex difensore – La Roma deve stare attenta perché fare 3 gol stavolta secondo me non le basterà, credo che almeno un gol la squadra di Klopp riuscirà a metterlo a segno. Salah? È stato un grande acquisto, soprattutto perché è costato poco. Ci hanno fatto un bel regalo".

Dopo il pareggio interno contro lo Stoke City, la squadra di Jurgen Klopp si prepara dunque per la trasferta romana. Nelle prossime ore il tecnico incontrerà la stampa per la consueta conferenza della vigilia, mentre i giocatori faranno il loro ingresso sul terreno dell'Olimpico per la rifinitura. Tra coloro che saranno a disposizione del tecnico tedesco, ci sarà anche Sadio Mané: completamente recuperato, dopo essere stato a riposo con lo Stoke City.