Reduce dalla brillante vittoria contro il Chievo, la Roma di Eusebio Di Francesco aspetta il Liverpool per la semifinale di ritorno di Champions League. Dopo la sconfitta pesante ad Anfield Road, i giallorossi sono chiamati all'ennesima impresa europea: ribaltare ancora il risultato e volare a Kiev per la finalissima. Il tecnico romanista, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione "Che tempo che fa", ha parlato alla tifoseria a poche ore dalla sfida di Champions.

"Sono qui per lanciare un messaggio: io ci credo – ha esordito il mister giallorosso – Credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Questa squadra ha fatto gare importanti in Europa, non voglio accontentarmi. Dobbiamo credere in questa rimonta. Gli scontri di Liverpool? Condanno ogni forma di violenza. Io con tutto il mio staff e la squadra siamo molto vicini a Sean Cox e alla sua famiglia".

Il dubbio Strootman

"È una semifinale di Champions e deve essere una festa e un orgoglio per tutta la tifoseria della Roma – ha aggiunto Di Francesco – Mi auguro che lo sia veramente, magari con un grande risultato, ma che sia principalmente una festa di sport". Dopo aver riacceso l'entusiasmo generale con l'eliminazione del Barcellona, ora il tecnico ci proverà anche con il Liverpool: "La cosa più bella è trasmettere gioia, vedere la gente gioire è la cosa che mi riempie più di orgoglio. Mi piace lasciare spazio agli altri e trasmettere, è il senso della mia vita".

La Roma si ritroverà a Trigoria nelle prossime ore per preparare la partita contro Salah e compagni. Senza Karsdorp, Defrel e Perotti, Di Francesco dovrà valutare anche le condizioni di Strootman. L'olandese si è infatti allenato a parte a causa del dolore al costato e la sua presenza è ancora in dubbio. Non dovesse farcela, al suo posto potrebbe giocare Pellegrini. In attacco ci saranno sicuramente Dzeko e Schick, con Under ed El Shaarawy in ballottaggio per la terza maglia.