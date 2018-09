Giocare al "Marakana" di Belgrado non è facile per nessuno. Figuriamoci per Xerdan Shaqiri: attaccante del Liverpool, passato alla storia anche per quel gesto trasmesso in mondovisione durante i Mondiali in Russia. Il giocatore svizzero, che ha ricordato a tutti le sue origini kosovare con il gesto dell’aquila albanese, sarà infatti tra i giocatori più attesi dai tifosi della Stella Rossa per la partita di Champions League del gruppo C: quello del Napoli, per intenderci.

A mettere in guardia il giocatore dei "Reds", ci ha pensato il direttore generale dello storico club biancorosso: "Non riesco a immaginare che un albanese possa giocare con la Stella Rossa – ha dichiarato Zvezdan Terzić – La Stella Rossa è sempre stato un club serbo, non come il Partizan che era jugoslavo. E credo che Shaqiri sarà sottoposto a una pressione psicologica incredibile, perchè sa dove sta andando a giocare, sa che la Stella Rossa è un simbolo della Serbia e conosce il Marakana. Non so neanche se giocherà".

L'infernale Marakana

"Naturalmente, come club calcistico, noi trattiamo gli avversari tutti quanti alla stessa maniera, non dobbiamo affrontare nè il passato di ognuno nè la storia in generale – ha aggiunto, smorzando subito i toni – La Stella Rossa deve fare tutto ciò che è in suo potere per far sentire a Shaqiri che è venuto qui solamente a giocare a calcio. E deve fare in modo di proteggerlo da situazioni sgradevoli".

Il prossimo 6 novembre, l'ex attaccante dell'Inter è dunque atteso da una trasferta particolarmente calda. Ad attenderlo ci saranno soprattutto gli ultrà della Stella Rossa: già tristemente famosi per aver dato i natali alle Tigri Serbe del Comandante Arkan e comandati dal capo tifoso Ivan "il Terribile", protagonista degli incidenti dell'ottobre 2010 a Genova durante la partita delle qualificazioni dell'Europeo tra Italia e Serbia.