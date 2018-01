Non c'è pace per Cesare Prandelli. L'allenatore di Orzinuovi dopo la conclusione dell'avventura sulla panchina dell'Italia, all'indomani della disastrosa esperienza ai Mondiali 2014, l'esonero al Galatasaray e le dimissioni dal Valencia, è stato costretto a concludere con ampio anticipo anche l'avventura alla guida dell'Al Nasr. Il club con sede a Dubai ha deciso di rimuovere dal suo incarico il tecnico italiano che ha pagato l'eliminazione dagli ottavi di finale della Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e il rendimento deludente in campionato

Prandelli esonerato dall'Al Nasr.

Il club ha ufficializzato l'esonero di Prandelli con una nota sui propri canali ufficiali. Il mister di Orzinuovi, nonostante le tante proposte anche in Italia, si era legato al club di Dubai nello scorso maggio raccogliendo l'eredità di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Dan Petrescu. I vertici della formazione degli Emirati Arabi Uniti hanno deciso però di interrompere il rapporto lavorativo in anticipo, pur ringraziando l'allenatore per il suo lavoro.

Perché Prandelli è stato esonerato dall'Al Nasr.

Prandelli è stato esonerato dall'Al Nasr per i risultati deludenti della squadra. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'eliminazione dagli ottavi di finale di Presidents Cup per mano del Dibba Al Fujairah. Un risultato che i vertici della società di Dubai non hanno gradito, anche perché la squadra ha deluso le aspettative anche nella UAE Arabian Gulf League, il massimo campionato degli Emirati Arabi Uniti: Prandelli ha collezionato 5 vittorie e altrettante sconfitte, con 2 pareggi, rimediando un distacco di 11 punti dalla capolista Al-Ain.

Nuovo flop per Prandelli dopo quelli con l'Italia, Galatasaray e Valencia.

L'allenatore italiano classe 1957 dunque sembra essere entrato in una spirale di risultati negativi. Dopo le dimissioni successive al flop con l‘Italia ai Mondiali del 2014, Prandelli, molto stimato per il suo lavoro alla Fiorentina, è approdato al Galatasaray. Nonostante un contratto faraonico, da 5 milioni a stagione, il 27 novembre, è stato esonerato dai turchi dopo aver perso praticamente il 50% delle gare. Alla fine di un periodo di inattività di due anni, nel 2016 ecco l'esperienza al Valencia a dir poco turbolenta. Approdato sulla panchina spagnola a fine settembre, Prandelli ha alzato bandiera bianca a dicembre dimettendosi per divergenze di mercato con 6 punti conquistati in 8 partite