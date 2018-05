Dopo la partita giocata a San Siro nella notte dedicata al "maestro" Pirlo, Antonio Cassano è tornato a parlare in occasione della registrazione de "I Signori del Calcio" di Sky. In attesa di trovare una squadra che possa finalmente ridargli una maglia da titolare, l'attaccante barese ha rivelato alcuni aneddoti relativi alla sua carriera e alla sua infanzia .

"E' stata difficilissima perché non potevo mangiare e non avevamo soldi per andare avanti – ha rivelato – Nascere a Bari nei vicoli è sempre complicato, puoi prendere strade sbagliate. Io mi reputo un ragazzo molto intelligente, perché sono arrivato ad un punto e mi sono detto che dovevo dedicare la mia vita solo al calcio, non ho mai bevuto né mi sono drogato". Nella lunga intervista concessa all'emittente satellitare, Cassano ha poi parlato anche di Garrone e Stramaccioni.

Il ricordo di Garrone

"La persona migliore che ho incontrato in carriera è stato il presidente Garrone. Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, mi emoziono sempre a parlare di lui. Era una persona introvabile nel mondo del calcio, onesto, perbene, educato, generoso, rispettoso: aveva tutte le doti di un uomo perfetto. E mi voleva bene come un padre. Mi sono legato tremendamente a lui, che vedevo come il padre che non avevo mai avuto. Lui mi dava tutte le attenzioni, qualsiasi cosa avessi bisogno, mi dava consigli. L'errore più grande della mia vita è stato mancargli di rispetto, anche se poi ho chiarito".

Le parole più pesanti, Cassano le ha poi dedicate al suo ex allenatore ai tempi dell'Inter con il quale ebbe una lite negli spogliatoi finita nel modo peggiore: "Stramaccioni non è stata una persona onesta, leale – ha concluso l'ex Pibe di Bari – Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Difficilmente sono arrivato alle mani con qualcuno, però con lui era giusto arrivare a tanto; era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai".