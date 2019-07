Il futuro di Neymar sta diventando un vero e proprio caso. L'attaccante brasiliano è al centro di un tormentone di mercato relativo al braccio di ferro con il Paris Saint Germain: da un lato c'è il calciatore pronto a cambiare aria (si sarebbe proposto anche alla Juventus), dall'altro ci sono i campioni di Francia che non vogliono assolutamente cederlo, a meno di offerte shock. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato la stampa francese, e in particolare L'Equipe che ha comunicato che Neymar non tornerà in campo almeno fino al prossimo 11 agosto, data d'avvio della Ligue 1

Caso Neymar, le ultime notizie sull'attaccante brasiliano

Quale sarà il futuro di Neymar? Difficile dirlo. L'attaccante si è unito ai compagni del Paris Saint Germain (seppur tardivamente dopo l'assenza non comunicata d'inizio ritiro costatagli una multa pesante), nonostante sia protagonista di un braccio di ferro con il club di mercato. Il calciatore vorrebbe cambiare aria e a tal proposito si sarebbe proposto oltre che al Barcellona, in cima alle sue preferenze, anche alla Juventus. I Bleus però non hanno alcuna intenzione di privarsene a meno di offerte pari o addirittura superiori ai 222 milioni investiti per acquistarlo. Al momento Neymar dunque lavora con la squadra ma senza scendere in campo: non ha giocato infatti né l'amichevole con l'Inter e né ci sarà contro il Sydney FC

Psg, Neymar fuori fino ad in inizio campionato

Secondo le ultime notizie riportate da L'Equipe, l'assenza di Neymar potrebbe prolungarsi ancora addirittura fino ad inizio campionato. Il giocatore infatti a quanto pare non avrebbe ancora completamente recuperato dal problema alla caviglia, e le tempistiche di recupero potrebbero durare fino all'11 agosto, data d'inizio della Ligue 1. Se così fosse, O'Ney salterebbe non solo le sfide amichevoli della tournée asiatica, ma anche la Supercoppa Francese contro il Rennes del prossimo 3 agosto.

Neymar assente, infortunio o scelta legata al mercato

Questa assenza annunciata di Neymar però inevitabilmente alimenta le voci di mercato. Si tratta di una scelta legata alle sue condizioni fisiche, oppure c'è di mezzo il tormentone di mercato relativo al suo futuro? Nei prossimi giorni ne sapremo di più, anche perché nelle ultime notizie di trattative tutto tace. Anche la suggestione Juventus, con tanto di possibile offerta dei bianconeri con Matuidi e Dybala più conguaglio, sembra essersi sgonfiata.