Che fine ha fatto Yannick Carrasco? Il talentuoso esterno offensivo belga è sparito dai radar europei dopo la curiosa scelta di accettare la proposta del Dalian Yifang. L'ex Monaco e Atletico Madrid, nonostante la giovane età, ha deciso di preferire un futuro in terra orientale, dove ha ricevuto un'offerta economica importante, alla possibilità di calcare palcoscenici più prestigiosi nel Vecchio Continente. Nonostante i 7 gol e 9 assist in 25 partite, le cose per Carrasco non vanno benissimo: le la squadra ha chiuso la stagione a metà classifica, il calciatore è rimasto coinvolto in uno spiacevole episodio, legato ad uno "scontro" con un compagno, in cui quest'ultimo ha avuto la peggio rimediando una frattura al setto nasale.

Carrasco rompe il naso a un compagno

A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato lo stesso Carrasco ai microfoni del Dalian Evening News. Il calciatore belga ha rotto il naso al compagno di squadra Jin Pengxiang. Incidente di gioco, o scontro volontario? Ecco come l'ex di Monaco e Atletico Madrid ha parlato della vicenda: "È successo qualche tempo fa, in allenamento, ci siamo scontrati e lui si è rotto il naso. Dal mio punto di vista, Jin Pengxiang è un ottimo giocatore e un’ottima persona. Gli ho chiesto solennemente scusa e spero che saremo compagni di squadra anche l’anno prossimo". Parole che sembrano aprire a possibili dissidi tra i due, finiti in malo modo.

Il belga paga 10mila euro per le cure mediche di Jin Pengxiang

Una situazione che a quanto pare è diventata un vero e proprio caso in Cina. Carrasco ha voluto chiarire di essersi proposto per pagare le spese dell'intervento chirurgico al naso a cui si è sottoposto il compagno. Questa la versione del nazionale belga: "Durante questo periodo ci sono state in giro voci strane. Voglio essere chiaro, io all’inizio mi sono offerto di dargli 10mila euro per le spese mediche, ma i miei procuratori non hanno gestito bene la faccenda e Jin Pengxiang non ha mai ricevuto i soldi. Ma c’è qualcuno che dice che mi abbia chiesto una somma enorme per il danno procurato. Io parlo direttamente con lui e non ha mai fatto nulla del genere".

Lieto fine, la speranza di Carrasco

La speranza di Carrasco che continua a ricevere offerte di mercato dall'Europa ma non sembra intenzionato a lasciare la Cina, è che il caso rientri in breve tempo in modo da permettergli di ritrovare la serenità "perduta" in vista della prossima stagione in cui bisognerà cercare di migliorare la posizione di classifica ottenuta quest'anno: "Spero finisca nella maniera migliore, nel minor tempo possibile"